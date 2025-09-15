SV Oberzell ist neuer Tabellenführer, Ailingen gewinnt klar mit 5:0

In Eschach entwickelte sich ein intensives Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Der Gastgeber erwischte den besseren Start und ging in der 30. Minute durch Pascal Ungemach mit 1:0 in Führung. Nur sechs Minuten später war es erneut Pascal Ungemach, der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 stellte und Eschach scheinbar klar auf die Siegerstraße brachte. In der 62. Minute brachte Andri Orlamaj Lamai seine Mannschaft aus Leutkirch mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Elf Minuten später belohnte Marvin Ringer die Gäste für ihren Einsatz und glich in der 73. Minute zum 2:2 aus. Zu diesem Zeitpunkt schien das Momentum auf Seiten der Gäste zu liegen. Die Schlussphase wurde jedoch zu einem echten Krimi. In der Nachspielzeit schlug der TSV Eschach zurück: David Sprenger erzielte in der 90.+3 Minute das 3:2 und brachte die Heimfans zum Jubeln. Nur zwei Minuten später setzte Louis Lange mit dem 4:2 in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt.

----

Ein Auf und Ab erlebten die Zuschauer beim 2:2 zwischen dem FV Ravensburg II und dem Aufsteiger SV Aichstetten. Kurz vor der Halbzeit brachte Mirza Hodzic die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Doch Silas Bärtle glich in der 53. Minute für Aichstetten aus. Ravensburg II ging in der 66. Minute erneut in Führung, doch Paul Oelhaf traf in der 73. Minute zum 2:2-Endstand. Das Spiel war wegen einer Verletzung länger unterbrochen. --- Fr., 12.09.2025, 17:30 Uhr SV Maierhöfen/Grünenbach Maierh./Grün SV Bergatreute Bergatreute 0 4 Abpfiff Der bis dato ungeschlagene Spitzenreiter SV Maierhöfen/Grünenbach musste vor heimischem Publikum eine bittere 0:4-Niederlage gegen den SV Bergatreute einstecken. Nico Kölbel verwandelte in der 38. Minute einen Foulelfmeter zur Gästeführung. Nach der Pause legten die Bergatreuter eiskalt nach: Noah Hecht erhöhte in der 57. Minute, nur zwei Minuten später traf Janus Graf zum 0:3. Den Schlusspunkt setzte David Berg in der 79. Minute. Damit musste Maierhöfen/Grünenbach erstmals Federn lassen. --- Fr., 12.09.2025, 17:45 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 1 0 Abpfiff Im Duell zwischen dem VfL Brochenzell und dem TSV Meckenbeuren war von Anfang an viel Feuer drin. Beide Teams kassierten Gelb-Rote Karten: Elvedin Lekovic musste in der 34. Minute vom Platz, nur wenige Minuten später erwischte es Niels Jansen auf Seiten des TSV. Trotz Unterzahl auf beiden Seiten gelang Daniel Keller kurz vor der Pause der entscheidende Treffer. Mit seinem Tor in der 39. Minute sicherte er Brochenzell den 1:0-Sieg.

---



Der SV Oberzell untermauerte seine Ambitionen mit einem Sieg im Derby. Steffen Friedrich (9.) und Louis Leinsle (39.) sorgten für eine 2:0-Führung, ehe Robin Siegel (45.+2) den Anschluss erzielte. In der zweiten Hälfte gelang es Weingarten nicht den Ausgleich zu erzielen. Mit 18 Punkten stürmt Oberzell an die Tabellenspitze, während Weingarten bei acht Punkten Platz neun belegt.

---



Die TSG Ailingen ließ dem Aufsteiger keine Chance und feierte den höchsten Sieg des Spieltages. Daniel Di Leo (21., 48.), Dean Fiegle (26., 85.) und Malik Tepes (89.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Bad Waldsee kassierte bereits die vierte Niederlage. Während Ailingen mit elf Punkten den Sprung auf Rang sechs schaffte, bleibt Bad Waldsee mit zwei Zählern Vorletzter.





---



Baindt ließ im Heimspiel zwei wichtige Punkte liegen. Mika Dantona (44.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Robin Scheerer (80.) glich für die Gäste aus. Besonders bitter für Baindt: Leonard Maucher scheiterte in der 60. Minute mit einem Foulelfmeter am Torwart. Baindt bleibt mit 13 Punkten auf Platz fünf, während Unterzeil/Seibranz mit fünf Zählern Platz 15 belegt.

---

Für Dostluk Friedrichshafen setzte es die nächste Niederlage – trotz zweimaligen Ausgleichs. Luis Heilig (8.) und Marco Pöckl (51.) trafen für Vogt, Assami Adam (45.+3) und Pietro Montano (66.) für die Gastgeber. In der hektischen Schlussphase entschieden Sergen Leyla (90.+4, Foulelfmeter) und Fabian Elshani (90.+8) die Partie. Zudem sahen Koray Berktas (90.) und Orhan Öskürci (90.) für Dostluk jeweils Gelb-Rot. Vogt bleibt mit 13 Punkten auf Platz vier oben dran, während Dostluk weiter punktlos Tabellenletzter ist.