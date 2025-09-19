SV Oberzell fordert den TSV Eschach, Derby in Bad Waldsee

---





Heute, 18:30 Uhr SV Oberzell SV Oberzell TSV Eschach TSV Eschach 18:30 PUSH

Spieltext SV Oberzell - TSV Eschach

Der SV Oberzell hat mit sechs Siegen aus sieben Spielen die Tabellenführung erobert. Der Absteiger wirkt gefestigt und tritt nun mit viel Selbstvertrauen im Topspiel gegen den TSV Eschach an. Die Gäste aus Eschach liegen mit 15 Punkten nur drei Zähler zurück und verfügen über eine der treffsichersten Offensive der Liga. Oberzell will seine Spitzenposition festigen, Eschach den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 PUSH



Für den FC Leutkirch ist die Partie gegen das punktlose Schlusslicht ein Pflichtsieg. Mit sechs Punkten nach sieben Spielen steht das Team nur knapp über dem Strich. Der FC Dostluk Friedrichshafen hat bislang alle sechs Spiele verloren und bereits 22 Gegentore kassiert. Ein weiteres erfolgloses Wochenende würde die Lage des Aufsteigers weiter verschärfen.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt SV Baindt SV Baindt 15:00 live PUSH



Zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel treffen in einem echten Verfolgerduell aufeinander. Der SV Vogt hat nach dem 4:2 in Friedrichshafen 13 Punkte auf dem Konto, ebenso wie der SV Baindt, der zuletzt in Unterzeil/Seibranz nicht über ein 1:1 hinauskam. Beide Mannschaften wollen den Anschluss an die Top drei wahren, das direkte Duell verspricht Spannung.

Die SGM Unterzeil/Seibranz steckt mit fünf Punkten weiter im Tabellenkeller und konnte am vergangenen Spieltag nur einen Zähler gegen Baindt verbuchen. Der VfL Brochenzell gewann zuletzt knapp gegen Meckenbeuren und steht mit elf Punkten auf Platz sieben. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg, um den Druck nach unten zu verringern. Brochenzell dagegen könnte sich mit einem Erfolg weiter nach oben orientieren.

Der TSV Tettnang steht mit sieben Punkten knapp über den Abstiegsrängen und geht als Außenseiter in das Heimspiel. Der SV Maierhöfen/Grünenbach musste zuletzt beim 0:4 gegen Bergatreute einen herben Rückschlag hinnehmen und verlor die Tabellenführung. Mit 16 Punkten rangiert der SVM aber weiterhin auf Platz zwei und will im Auswärtsspiel zurückschlagen. Für Tettnang eine schwere Aufgabe, für Maierhöfen eine Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

Heute, 19:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute TSG Ailingen TSG Ailingen 19:00 live PUSH



Der SV Bergatreute überraschte am vergangenen Spieltag mit einem 4:0-Sieg beim SV Maierhöfen/Grünenbach und verschaffte sich damit etwas Luft. Mit sieben Punkten steht die Mannschaft auf Platz elf. Die TSG Ailingen feierte zuletzt ein 5:0 gegen Bad Waldsee und rangiert mit elf Punkten auf Rang sechs. Ein Duell zweier Teams, die mit Rückenwind antreten.

Ein echtes Kellerduell steht in Bad Waldsee bevor. Der Aufsteiger hat mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen einen schwierigen Start erwischt und wartet weiter auf den ersten Sieg. Auch der FV Ravensburg II kommt nach dem Abstieg noch nicht so richtig in Fahrt und liegt mit fünf Zählern nur knapp davor. Für beide Teams geht es im Derby darum, im direkten Vergleich den nächsten Dreier zu landen.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten SV Weingarten Weingarten 15:00 live PUSH



Der SV Aichstetten sammelte bisher zehn Punkte und liegt damit auf Platz 8. Zuletzt gab es ein 2:2 in Ravensburg. Der SV Weingarten verlor knapp das Derby in Oberzell und hat nach sieben Spielen acht Punkte auf dem Konto. Ein Sieg wäre für beide Teams ein wichtiger Schritt um in der Tabelle nicht weiter nach unten abzurutschen.





