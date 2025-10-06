 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Ayleen

SV Oberzell behauptet Spitze, FV Bad Waldsee gelingt erster Saisonsieg

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 10. Spieltags 

Tabellenführer SV Oberzell setzte sich am 10. Spieltag knapp gegen den SV Baindt durch und bleibt an der Spitze. Dahinter feierte der SV Maierhöfen/Grünenbach einen Arbeitssieg gegen die TSG Ailingen, während der VfL Brochenzell nach einem Erfolg in Leutkirch auf Rang drei kletterte. Der SV Bergatreute überrollte den SV Weingarten, der FV Bad Waldsee überraschte mit seinem ersten Saisonsieg, und Timo Stölzle führte den SV Aichstetten mit einem Dreierpack zum nächsten Erfolg.

---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
1
2

Vor eigenem Publikum wollte der SV Vogt seine starke Position in der Spitzengruppe untermauern, doch die Gäste aus Meckenbeuren zeigten eine kämpferisch geschlossene Leistung. Niels Jansen brachte den TSV kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel hielt Vogt den Druck hoch, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und setzten Nadelstiche nach vorne. Einer dieser Angriffe führte in der 82. Minute zum 0:2 durch Elias Gresser. Zwar keimte bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung auf, als Marco Pöckl in der 86. Minute den Anschluss markierte, doch es blieb beim 1:2.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
3
2
Abpfiff

Im Spitzenspiel setzte sich der SV Oberzell knapp durch. Alexander Honold brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Jascha Fiesel auf 2:0 erhöhte. Doch Jan Fischer brachte den SV Baindt mit einem Doppelschlag in den Minuten 18 und 22 zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Jascha Fiesel in der 52. Minute für den entscheidenden Treffer. Oberzell bleibt mit nun 22 Punkten Tabellenführer, Baindt rutscht mit 14 Zählern auf Platz acht ab.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
VfL Brochenzell
VfL BrochenzellBrochenzell
1
2
Abpfiff

Der VfL Brochenzell setzte seine Erfolgsserie fort und gewann auch in Leutkirch. Fabian Nadig brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung, doch Yakub Erdem (52.) und Claudio Hirscher (73.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Während Brochenzell durch den Sieg auf Platz drei klettert, bleibt der FC Leutkirch mit sieben Punkten auf Platz 15 stecken.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
1
0
Abpfiff

Der SV Maierhöfen/Grünenbach gewann ein enges Duell gegen die TSG Ailingen. Philipp Greiter traf in der 38. Minute zum einzigen Tor des Tages, in der zweiten Halbzeit konnte der Gastgeber die Führung gechickt verteidigen. Der Tabellenzweite bleibt mit 20 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze, während die TSG Ailingen mit elf Zählern auf Platz 10 verharrt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
1
3
Abpfiff

Die 2. Mannschaft des FV Ravensburg setzte mit einem Auswärtssieg in Tettnang ein Ausrufezeichen. Matteo Grabherr (35.) und Erijon Abdija (84.) sorgten für eine 2:0-Führung, bevor Jonas Huchler in der Nachspielzeit (90.+4) verkürzte. Direkt danach stellte Dumitru Sorin Muntean mit dem 1:3 (90.+4) den Endstand her. Ravensburg klettert auf Platz zwölf, Tettnang bleibt punktgleich einen Rang dahinter.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
4
1
Abpfiff

Der SV Bergatreute zeigte eine dominante Vorstellung und feierte einen deutlichen Heimsieg. David Berg eröffnete in der 37. Minute per Foulelfmeter, ehe Noah Hecht (37., 49.) und Simon Kloos (37.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Robin Siegel gelang in der 61. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Nach einer Gelb-Roten Karte für Sviatoslav Melnyk (81.) beendete Weingarten die Partie in Unterzahl. Bergatreute zieht mit 16 Punkten an Weingarten vorbei und steht nun auf Platz sechs.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
2
1

Mit großem Kampfgeist holte der FV Bad Waldsee den ersten Saisonsieg. Robin Olschewski (53.) und Nils Dreher (90.+5) erzielten die Tore für den Aufsteiger, ehe David Sprenger in der 90.+9 Minute für Eschach traf. Während der Sieg für den Tabellenletzten Bad Waldsee moralisch enorm wichtig ist, belegt der TSV Eschach mit 16 Punkten nun Platz vier.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
3
1
Abpfiff

Timo Stölzle war der überragende Mann des Spiels und führte den SV Aichstetten fast im Alleingang zum Sieg. Nach dem Führungstreffer von Semih Deniz (53.) glich Stölzle per Foulelfmeter (58.) aus, ehe er in der 60. und 73. Minute doppelt nachlegte. Zuvor vergab Dobrisav Sijakovic (36.) für Dostluk einen Elfmeter. Aichstetten steht nun mit 16 Punkten auf Platz sieben, Dostluk bleibt mit sechs Zählern auf dem vorletzten Platz.


