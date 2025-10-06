SV Oberzell behauptet Spitze, FV Bad Waldsee gelingt erster Saisonsieg

---





Vor eigenem Publikum wollte der SV Vogt seine starke Position in der Spitzengruppe untermauern, doch die Gäste aus Meckenbeuren zeigten eine kämpferisch geschlossene Leistung. Niels Jansen brachte den TSV kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel hielt Vogt den Druck hoch, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und setzten Nadelstiche nach vorne. Einer dieser Angriffe führte in der 82. Minute zum 0:2 durch Elias Gresser. Zwar keimte bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung auf, als Marco Pöckl in der 86. Minute den Anschluss markierte, doch es blieb beim 1:2. ---



Im Spitzenspiel setzte sich der SV Oberzell knapp durch. Alexander Honold brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Jascha Fiesel auf 2:0 erhöhte. Doch Jan Fischer brachte den SV Baindt mit einem Doppelschlag in den Minuten 18 und 22 zurück ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Jascha Fiesel in der 52. Minute für den entscheidenden Treffer. Oberzell bleibt mit nun 22 Punkten Tabellenführer, Baindt rutscht mit 14 Zählern auf Platz acht ab.

Der VfL Brochenzell setzte seine Erfolgsserie fort und gewann auch in Leutkirch. Fabian Nadig brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung, doch Yakub Erdem (52.) und Claudio Hirscher (73.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Während Brochenzell durch den Sieg auf Platz drei klettert, bleibt der FC Leutkirch mit sieben Punkten auf Platz 15 stecken.

Der SV Maierhöfen/Grünenbach gewann ein enges Duell gegen die TSG Ailingen. Philipp Greiter traf in der 38. Minute zum einzigen Tor des Tages, in der zweiten Halbzeit konnte der Gastgeber die Führung gechickt verteidigen. Der Tabellenzweite bleibt mit 20 Punkten in Schlagdistanz zur Spitze, während die TSG Ailingen mit elf Zählern auf Platz 10 verharrt.

Die 2. Mannschaft des FV Ravensburg setzte mit einem Auswärtssieg in Tettnang ein Ausrufezeichen. Matteo Grabherr (35.) und Erijon Abdija (84.) sorgten für eine 2:0-Führung, bevor Jonas Huchler in der Nachspielzeit (90.+4) verkürzte. Direkt danach stellte Dumitru Sorin Muntean mit dem 1:3 (90.+4) den Endstand her. Ravensburg klettert auf Platz zwölf, Tettnang bleibt punktgleich einen Rang dahinter.

Der SV Bergatreute zeigte eine dominante Vorstellung und feierte einen deutlichen Heimsieg. David Berg eröffnete in der 37. Minute per Foulelfmeter, ehe Noah Hecht (37., 49.) und Simon Kloos (37.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Robin Siegel gelang in der 61. Minute nur noch Ergebniskosmetik. Nach einer Gelb-Roten Karte für Sviatoslav Melnyk (81.) beendete Weingarten die Partie in Unterzahl. Bergatreute zieht mit 16 Punkten an Weingarten vorbei und steht nun auf Platz sechs.

Mit großem Kampfgeist holte der FV Bad Waldsee den ersten Saisonsieg. Robin Olschewski (53.) und Nils Dreher (90.+5) erzielten die Tore für den Aufsteiger, ehe David Sprenger in der 90.+9 Minute für Eschach traf. Während der Sieg für den Tabellenletzten Bad Waldsee moralisch enorm wichtig ist, belegt der TSV Eschach mit 16 Punkten nun Platz vier.

Timo Stölzle war der überragende Mann des Spiels und führte den SV Aichstetten fast im Alleingang zum Sieg. Nach dem Führungstreffer von Semih Deniz (53.) glich Stölzle per Foulelfmeter (58.) aus, ehe er in der 60. und 73. Minute doppelt nachlegte. Zuvor vergab Dobrisav Sijakovic (36.) für Dostluk einen Elfmeter. Aichstetten steht nun mit 16 Punkten auf Platz sieben, Dostluk bleibt mit sechs Zählern auf dem vorletzten Platz.





