SV Oberschopfheim unterliegt beim Spitzenreiter SV Fautenbach mit 1:4

Der Fautenbacher Jonas Vath erzielt gegen den Oberschopfheimer Torhüter Kai Schätzle das 3:1. – Foto: Sebastian Barthmes

Wenn ein Abstiegskandidat unmittelbar vor Saisonende zu Gast beim Spitzenreiter weilt, könnte dies Stoff für ein kleines Fußballmärchen geben, sollte es zur großen Überraschung kommen. An dieser durfte der SV Oberschopfheim in Fautenbach tatsächlich schnuppern. Aber letztlich hat der Tabellenführer mit einem klaren 4:1 den Schwarz-Gelben eine Verbesserung ihrer Situation im Rennen um den Klassenerhalt verweigert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.