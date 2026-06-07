 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

SV Oberschopfheim feiert im Rennen um den Klassenerhalt ein 6:0

Damit verbessert die Elf um Spielertrainer Eduard Jung ihre Situation im Rennen um den Klassenerhalt.

von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der Oberschopfheimer Benjamin Benz beim Torjubel
Der Oberschopfheimer Benjamin Benz beim Torjubel – Foto: Sebastian Barthmes

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Bezirksliga Offenburg
Oberschopfh.

Der SV Oberschopfheim deklassiert in der Fußball-Bezirksliga den FV Dinglingen mit 6:0 (2:0). Damit verbessert die Elf um Spielertrainer Eduard Jung ihre Situation im Rennen um den Klassenerhalt.

Der Heimsieg gegen die Dinglinger am Samstagnachmittag lässt die Oberschopfheimer ein bisschen aufatmen: Sicher sei, so Benjamin Benz, der von der kommenden Saison an das Amt des des sportlichen Leiters beim SVO übernimmt, dass die Gelb-Schwarzen nach dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag auf keinen Fall als sicherer Absteiger da stehen werden: Nach der 1:2-Niederlage des SV Steinach im Derby beim SV Mühlenbach bleiben die Oberschopfheimer im schlimmsten Fall Vierzehnter: "Der Vierzehnte steigt nicht ab, wenn der Zweite in den folgenden Aufstiegsspielen in die Landesliga hoch geht", so Benz. Zweiter ist aktuell der SV Rust. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.