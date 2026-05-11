SV Oberschopfheim erkämpft ein 2:2 gegen den FC Ettenheim-Altdorf

Der Oberschopfheimer Dimitri Holm wird von Bennet Graf vom FC Ettenheim-Altdorf bedrängt. – Foto: Johannes Barthmes

In der spannenden Fußball-Bezirksliga zählt jeder Punkt. So denken auch die Spieler des SV Oberschopfheim nach dem 2:2 gegen den FC Ettenheim-Altdorf. Die Ey-Elf indes büßt Platz zwei ein.

Der SV Oberschopfheim präsentiert sich in der Frühjahrssaison deutlich stärker als im vergangenen Herbst. Die Mannschaft des erfahrenen Spielertrainers Eduard Jung ist dank der Genesung von einst verletzten Spielern wie Kapitän Jonathan Riehle und Felix Baral sowie der Rückkehr im Winter von Julian Burg besser besetzt als noch vor Monaten. Nichts bewies den Aufwärtstrend der Gelb-Schwarzen deutlicher als der überraschende 2:0-Auswärtssieg gegen den ambitionierten SV Rust vor einigen Wochen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.