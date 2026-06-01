SV Obersäckingen verpasst Achtungserfolg gegen Aufstiegskandidaten

„Wir wissen, was auf dem Spiel steht“: Christoph Kunzen (rechts, mit Muhammed Al Bayati), Trainer des SV Obersäckingen | Archivfoto: Gerd Gründl

In der Fußball-Kreisliga A Ost kämpft der SV Obersäckingen um das sportliche Überleben. Gegen die Spvgg. Wutöschingen verpasst das Team einen Achtungserfolg. In der West-Staffel verliert der FC Wallbach das Kellerduell.

In der Oststaffel hatte der SV 08 Laufenburg II zuletzt beide Spitzenteams und den SV Unteralpfen besiegt, aber nun fand die Serie ihr Ende. Beim abstiegsgefährdeten SC Lauchringen unterlagen die Nullachter trotz früher Führung mit 1:4. Nachdem Maximilian Nowak beim Stand von 1:3 wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte, schwand beim SV 08 die Hoffnung auf etwas Zählbares.

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