SV Obersäckingen trennt sich von Branimir Sarenac

Der SV Obersäckingen will oben bleiben - diese Mission wird Branimir Sarenac aber nicht zu Ende führen können. | Foto: Gerd Gründl

Der SV Obersäckingen hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Branimir Sarenac getrennt. Die Entscheidung fiel "aufgrund der aktuellen tabellarischen Situation und der sinkenden Zahl verbleibender Spiele", teilte der Tabellenvorletzte der Kreisliga A Ost mit. "Wir erhoffen uns mit diesem Schritt neue Impulse zum rechten Zeitpunkt, um doch noch die Klasse zu halten." Der SVO rangiert mit 18 Punkten auf dem 15. Platz, der definitiv den Abstieg bedeutet. Vom VfB Waldshut (14.) auf einem potenziellen Abstiegsrang trennt die Mannschaft zwar nur einen Zähler, doch der sicher rettende zwölfte Platz (SV Unteralpfen) liegt bereits acht Punkte entfernt. Zum SC Lauchringen auf Rang 13 ist der Rückstand zuletzt auf sechs Zähler angewachsen.

"Herr Seranec hat uns in einer prekären Situation sehr spontan unterstützt, als der damalige Trainer im Juli nicht weitermachen konnte. Dafür sind wir ihm nach wie vor sehr dankbar und wir wünschen ihm für seine weitere Trainertätigkeit alles Gute und viel Erfolg", heißt es seitens des SVO weiter. Bis zum Saisonenende "wird unser langjähriger Aktivspieler und Vorstandsmitglied Christoph Kunzen interimsweise bis zum Saisonende. Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg", so der Verein.