SV Obersäckingen ist mit 1:5 gegen FC Bergalingen noch gut bedient

Der FC Bergalingen (hier Nils Vogt, unten) bringt den abstiegsbedrohten SV Obersäckingen, hier Luca Ciarmiello, mit einem 5:1-Auswärtssieg zu Fall. | Foto: Gerd Gründl

Der FC Erzingen, Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A Ost, ist für die Spvgg. Andelsbach eine zu hohe Hürde. Der FC 08 Bad Säckingen unterliegt der Spvgg. Wutöschingen in einer wilden Partie mit 5:6.

Der 5:1-Erfolg des FC Bergalingen beim SV Obersäckingen war vollauf gerechtfertigt. Darüber herrschte bei den Trainern Einigkeit. „Der Gegner war klar besser, hatte mehr vom Spiel und das eindeutige Chancenplus“, bestätigte Branimir Sarenac, der Coach des Aufsteigers Obersäckingen. „Das Resultat hätte noch eindeutiger ausfallen können.“ Abwehrrecke Muhammed Al Bayati, der im Spiel gegen den SV Eschbach einen Nasenbruch erlitten hatte und mit Maske spielte, stemmte sich noch am eifrigsten gegen die Niederlage.

Der FC Bergalingen war personell geschwächt angetreten, nachdem sich Florian Eckert im Training die Adduktoren gerissen hatte; für den 26-Jährigen ist die Saison gelaufen. Matthias Hertweck lobte die aus der Not zusammengestellte Mannschaft für ihren konzentrierten Auftritt. „Wir haben uns schnell viele Chancen erarbeitet, aber was uns derzeit immer beschäftigt, ist die Entscheidungsfindung im letzten Drittel“, so der Trainer.