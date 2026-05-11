SV Obersäckingen feiert überraschenden Kantersieg im Abstiegskampf

Noel Ciarmiello (links, hier im Derby gegen Lion Weger vom FC 08 Bad Säckingen) erzielte drei Tore beim 6:2-Erfolg des SV Obersäckingen gegen den SV Rheintal. | Foto: Gerd Gründl

In der Oststaffel sorgte der abstiegsgefährdete SV Obersäckingen für eine Überraschung, bezwang den bisherigen Tabellendritten SV Rheintal klar mit 6:2 und kletterte auf den 13. Rang. „Die Tabelle interessiert uns überhaupt nicht“, erklärte Trainer Christoph Kunzen. „Für uns zählt nur das nächste Spiel gegen Erzingen.“ Gegen Rheintal habe seine Mannschaft mit einem defensiv wie offensiv überzeugenden Auftritt geglänzt. Abdoulie Bah belohnte sich für sein Engagement mit einem Tor, Noel Ciarmiello netzte gleich dreimal ein. „Alle Spieler haben eine Superleistung gezeigt“, betonte Kunzen. „Der Erfolg hat gezeigt: Wir sind in der Liga konkurrenzfähig.“ Aus den drei Partien seit dem Trainerwechsel hat der SVO sieben Punkte geholt.

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