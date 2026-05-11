Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SV Obersäckingen feiert überraschenden Kantersieg im Abstiegskampf
In der Fußball-Kreisliga A Ost gelingt dem SV Obersäckingen eine Überraschung: Der abstiegsbedrohte Aufsteiger schlägt den SV Rheintal mit 6:2. Der SV 08 Laufenburg II sorgt für Spannung im Meisterrennen.
In der Oststaffel sorgte der abstiegsgefährdete SV Obersäckingen für eine Überraschung, bezwang den bisherigen Tabellendritten SV Rheintal klar mit 6:2 und kletterte auf den 13. Rang. „Die Tabelle interessiert uns überhaupt nicht“, erklärte Trainer Christoph Kunzen. „Für uns zählt nur das nächste Spiel gegen Erzingen.“ Gegen Rheintal habe seine Mannschaft mit einem defensiv wie offensiv überzeugenden Auftritt geglänzt. Abdoulie Bah belohnte sich für sein Engagement mit einem Tor, Noel Ciarmiello netzte gleich dreimal ein. „Alle Spieler haben eine Superleistung gezeigt“, betonte Kunzen. „Der Erfolg hat gezeigt: Wir sind in der Liga konkurrenzfähig.“ Aus den drei Partien seit dem Trainerwechsel hat der SVO sieben Punkte geholt.