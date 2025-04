SV Obersäckingen: Arber Mustafaj beerbt Fabio Cocuzza im Sommer

Zugleich konnten die Obersäckinger bereits den Nachfolger auf dem Trainerposten bekannt geben: Arber Mustafaj wird die Mannschaft zum 1. Juli 2025 übernehmen. "Wir haben mit ihm einen noch jungen, aber bereits mit Erfahrung ausgestatteten und motivierten Trainer finden können", so der SVO. Der 31-Jährige war bis vor kurzem als Coach des VfR Horheim-Schwerzen tätig, den er im vergangenen Sommer als Meister in die Kreisliga A geführt hatte.

Der SV Obersäckingen verzeichnet zur kommenden Spielzeit einen Trainerwechsel. Nach der laufenden Runde wird Fabio Cocuzza nach dann eineinhalb Jahren sein Amt beim B-Kreisligisten abgeben. Wie der SVO mitteilte, könne der 43-Jährige aufgrund beruflicher Veränderungen den für ihn nötigen Zeitaufwand für das Training einer ersten Aktivmannschaft nicht mehr leisten und werde daher sein Engagement mit dem Saisonende beenden. "Wir bedauern diese Entwicklung, da wir auf eine sehr gute, erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken und diese gerne fortgesetzt hätten", so SVO-Vorstand Thomas Fischer.

Der SV Obersäckingen hatte unter Cocuzza, der seit Dezember 2023 die Mannschaft betreut, die zurückliegende Saison auf dem dritten Platz der Kreisliga B, Staffel III, beendet und den zweiten Rang und damit die Teilnahme an den Aufstiegsspielen knapp verpasst. In der aktuellen Saison kämpft die Mannschaft erneut um die Rückkehr in die A-Klasse. Als Tabellendritter liegt der SVO vier Punkte hinter dem Führungsduo SG FC Wehr-Brennet II und SV Eschbach.