SV Oberreichenbach holt Hallentitel der Frauen im Nordschwarzwald

Gruppe A: Zwei Favoriten setzen sich ab In der Gruppe A bestimmten die Spvgg Berneck-Zwerenberg und der SV Musbach das Geschehen. Beide Mannschaften beendeten die Gruppenphase punktgleich mit jeweils sieben Zählern. Berneck-Zwerenberg überzeugte mit einer starken Offensive und erzielte zwölf Tore bei nur einem Gegentreffer. Musbach stand dem kaum nach, kam auf elf Tore und ebenfalls nur einen Gegentreffer. Das direkte Duell endete unentschieden, sodass die Tordifferenz den Ausschlag zugunsten von Berneck-Zwerenberg gab. Dahinter folgte die SG Klosterreich/SV Musbach, während der VfL Hochdorf punktlos blieb.

Ein Turnier mit klarer Dramaturgie Die Hallenbezirksmeisterschaft war kompakt angelegt und folgte einer strikten Ordnung. Zwei Vierergruppen bildeten die Grundlage, danach ging es direkt in die K.-o.-Phase. Die Spielzeit von zehn Minuten verlangte von allen Teams sofortige Präsenz. Jeder Ballverlust, jede Unordnung wirkte sich unmittelbar aus. Der enge Zeitplan ließ keinen Raum für lange Anpassungen, sondern belohnte Struktur und Konsequenz.

Gruppe B: Oberreichenbach behauptet sich

Auch in der Gruppe B war die Spitze eng besetzt. Der SV Oberreichenbach und der SV Eutingen erreichten jeweils sieben Punkte. Oberreichenbach stellte mit nur einem Gegentor die stabilste Defensive der Gruppe und sicherte sich Rang eins. Eutingen folgte knapp dahinter. Die SG Glatten/Hopfau belegte Platz drei, während die SG Neubulach/Schönbronn ohne Punktgewinn blieb. Die Gruppe zeigte, wie wichtig defensive Ordnung in der Halle ist, da viele Spiele durch einzelne Aktionen entschieden wurden.

Der Übergang in die K.-o.-Phase

Mit Abschluss der Gruppenphase begann die Zuspitzung des Turniers. Die Halbfinals führten die besten vier Teams zusammen und erhöhten den Druck spürbar. Nun ging es nicht mehr um Tabellenplätze, sondern um den direkten Weg ins Finale. Fehler wurden nicht mehr korrigiert, sondern entschieden Spiele.

Halbfinals als erste Weichenstellung

Im ersten Halbfinale setzte sich die Spvgg Berneck-Zwerenberg knapp gegen den SV Eutingen durch und bestätigte ihre starke Gruppenphase. Das zweite Halbfinale brachte den SV Oberreichenbach gegen den SV Musbach zusammen. Oberreichenbach behielt in einem engen Spiel die Oberhand und zog ins Endspiel ein. Beide Sieger präsentierten sich kompakt und effizient, ohne unnötige Risiken einzugehen.

Platzierungsspiele mit offenem Ausgang

Auch abseits des Finales blieb das Turnier intensiv. Im Spiel um Platz fünf setzte sich die SG Klosterreich/SV Musbach gegen die SG Glatten/Hopfau durch. Das Spiel um Platz sieben entschied die SG Neubulach/Schönbronn gegen den VfL Hochdorf für sich. Diese Begegnungen unterstrichen, dass jede Mannschaft bis zum letzten Spiel gefordert war und der Wettbewerb nicht allein auf den Titel reduziert wurde.

Das Spiel um Platz drei als mentale Prüfung

Im kleinen Finale trafen der SV Musbach und der SV Eutingen aufeinander. Musbach entschied dieses Duell mit 2:1 für sich und sicherte sich Platz drei. Nach der Enttäuschung des verpassten Finaleinzugs gelang es der Mannschaft, noch einmal alle Kräfte zu bündeln und den Turniertag mit einem Erfolg abzuschließen.

Ein Finale auf Augenhöhe

Das Endspiel zwischen dem SV Oberreichenbach und der Spvgg Berneck-Zwerenberg bildete den Höhepunkt des Turniers. Beide Teams hatten sich über den gesamten Turnierverlauf stabil präsentiert. Das Finale entwickelte sich zu einem intensiven Duell, in dem Oberreichenbach seine defensive Ordnung mit effektiven Aktionen verband und sich schließlich mit 3:2 durchsetzte.