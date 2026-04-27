SV Oberhaindlfing und SpVgg Zolling mit Remis – acht Tore beim Derby in Haag Fußball A-Klasse 6 von Bernd Heinzinger · Heute, 11:12 Uhr · 0 Leser

An den Pfosten knallte dieser Schuss von Oberhaindlfings Valentin Kammerloher im Spitzenspiel gegen Zolling. – Foto: Lehmann

Das Unentschieden im Gipfeltreffen ärgert SV-Oberhaindlfing-Trainer Vogler besonders. Palzing II siegt im Derby mit 5:3 nach torreichem zweitem Durchgang.

Im Spitzenspiel der A-Klasse 6 gab es keinen Sieger. Der SV Oberhaindlfing und die SpVgg Zolling trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden und bleiben dem spielfreien Spitzenreiter SC Oberhummel auf den Fersen. Siege holten dafür die weiteren Verfolger SVA Palzing II und SG Tegernbach/Rudelzhausen. Gestern, 15:00 Uhr SV Oberhaindlfing/Abens SV Oberhaind SpVgg Zolling Zolling 1 1 Abpfiff SV Oberhaindlfing – SpVgg Zolling 1:1 (0:0). SVOA-Trainer Norbert Vogler haderte einmal mehr mit der Chancenverwertung. In der ersten Hälfte trafen seine Mannen einmal den Pfosten, später konnte ein Zollinger den Ball gerade noch so auf der eigenen Torlinie klären. „Wir vergeben einfach zu viele Abschlüsse. Für den Aufwand, den wir betreiben, ist das zu wenig.“ Und dann habe man bei einem 60-Meter-Pass der Zollinger nicht aufgepasst und das unnötige Gegentor kassiert. Vogler: „Daher bin ich sehr enttäuscht. Ein Sieg wäre absolut drin gewesen.“ Sein SpVgg-Kollege Thomas Brandmaier sah zwar auch mehr Spielanteile beim SVOA. Allerdings habe seine Truppe am Ende fast noch den Siegtreffer erzielt. Brandmaier: „Für mich geht das Unentschieden daher in Ordnung.“ Tore: 1:0 Alexander Fuchs (54.), 1:1 Andreas Kreitmeier (67.).

SG Eichenfeld – SC Kirchdorf II 3:0 (2:0). Trotz des Ausfalls von acht Leistungsträgern sah SGE-Trainer Ludger Reuter eine starke Leistung seiner Schützlinge. Sie hätten Kirchdorf II den Ball kaum überlassen, sich viele gute Chancen herausgespielt. Dazu habe die neue Innenverteidigung kompakt gestanden. Reuter: „Nach drei Niederlagen in Folge, als trotz guter Leistungen nichts heraussprang, tut uns der Sieg sehr gut. Er ist auch in der Höhe verdient.“ Tore: 1:0 Vitus Ostermayr (22.), 2:0 Musa Kapar (32.), 3:0 Benedikt Feye (47.).

VfR Haag – SVA Palzing II 3:5 (0:1). In der ersten Hälfte habe man auch wegen schwerer Platzverhältnisse wenig zusammenbekommen, bemängelte SVA-Trainer Felix Wirth. Das 1:0 mit dem Pausenpfiff sei glücklich zustande gekommen. „Im zweiten Abschnitt haben wir dann aber Gas gegeben – und das 2:0 wurde für uns zum Dosenöffner“, so der Coach. Wirth störten lediglich die drei Gegentore, die er aufgrund eigener Fehler als „Geschenke“ in dem Lokalduell bezeichnete. Tore: 0:1/0:3 Ioannis Argiriadis (45.+3/57.), 0:2 Jakob Rott (46.), 0:4/1:5 Leon Marvin Steinkühler (59./75.), 1:4/3:5 Tobias Schwaiger (65./86.), 2:5 Josef Stockmeier (79.).

SG Tegernbach/Rudelzhausen – TSV Moosburg 4:2 (2:1). Deutlich mehr Spielanteile sah TSV-Trainer Andreas Lienhard in den ersten 45 Minuten bei seiner Truppe. Das 0:1 aus TSV-Sicht sei nach einer klaren Abseitsstellung gefallen, das 1:2 durch einen Abwehrfehler passiert. „Wir hätten nie zurückliegen dürfen“, ist der Moosburger Coach überzeugt. Im zweiten Durchgang sei seiner Mannschaft dann allerdings die Puste ausgegangen – und letztlich gehe die Niederlage daher schon in Ordnung. Tore: 1:0/2:1 Markus Ostermeier (15./30.), 1:1 Mojtaba Mirzai (22.), 3:1 Florian Baun (69.), 3:2 Christoph Härtl (70.), 4:2 Hannes Eisgruber (86.).