SV Oberhaindlfing: Mehr als 30 Spieler bei jedem Training Fußball A-Klasse 5 von Bernd Heinzinger · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

Neuer Trainer: Christian Hobmeier (52) coachte zuletzt die Attenkirchener Frauen. – Foto: Verein

Der Vizemeister startet mit Trainer Christian Hobmeier in die Saison der A-Klasse 5. Beim Einstand mit Weißwurstfrühstück kamen über 40 Mann.

Spektakuläre Neuzugänge gab es beim SV Oberhaindlfing-Abens in der Sommerpause nicht. Vor dem Ligastart in der A-Klasse 5 Ende August herrscht beim letztjährigen Vizemeister der A-Klasse 6 dennoch Optimismus. Und das aus gutem Grund. Der neue Trainer Christian Hobmeier spricht von einer bislang hervorragenden Vorbereitung. In den Einheiten seit dem Start am 19. Juli seien im Schnitt mehr als 30 Akteure dabei gewesen. Zwar trainierten bis dato Erste und Zweite Mannschaft zusammen – trotzdem sei das eine tolle Quote, sagt Hobmeier. Er selbst hatte seinen Einstand mit einem Weißwurstfrühstück gegeben: „Da waren über 40 Mann dabei, und das hat meinen Start natürlich etwas erleichtert“, sagt er über die gute Stimmung.

Auf dem Platz würden seine Schützlinge immensen Einsatz zeigen. Mittlerweile werde bereits an den Feinheiten gefeilt. Dabei hat er insbesondere die Abläufe im Spiel nach vorne im Fokus. In der vergangenen Runde habe der SVOA zu viel Aufwand betreiben müssen, um zu Torchancen zu kommen: „An der einen oder anderen Stellschraube werden wir drehen.“ Und auch die Standards spielen in der weiteren Vorbereitung eine Rolle. Hobmeier denkt dabei nicht einmal an das verlorene Elfmeterschießen in der Relegation zur Kreisklasse gegen den SC Freising: „Da spielten die Nerven eine größere Rolle als das fußballerische Können.“ Vielmehr sollen auch Freistöße mehr Gefahr bringen, hier habe man noch Luft nach oben. Und apropos Relegation: Die Niederlage sollten die vielen jungen Spieler nicht als negative, sondern als nützliche Erfahrung in Erinnerung behalten. Manche würden solch eine Partie vor knapp 1000 Zuschauern kein einziges Mal in ihrer Karriere erleben.