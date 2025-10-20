SV Oberbergkirchen gelingt Heimsieg zum Abschluss der englische Woche

Nun zum Abschluss der ungewohnten englischen Woche, wollte man unbedingt zu Hause im Aufsteiger-Duell nachlegen, um sich im gesicherten Mittelfeld zu etablieren.

Bereits unter der Woche mussten die SVO-Kicker zum Nachholspiel nach Ostermünchen reisen. In einem ausgeglichen Spiel konnte man einen verdienten Punkt mit nach Hause nehmen.

Die ersten 45 Minuten gingen klar an die Gäste aus Feldkirchen, die deutlich spritziger und zweikampfstärker am Platz agierten. So musste sich SVO-Keeper Glasl in der 30. Minute richtig strecken, um einen platzierten Fernschuss gekonnt zu parieren. Lediglich der starke Huber Tobias auf dem linken Flügel, der von Anfang an auf Betriebstemperatur war und öfters in den Strafraum der Feldkirchener eindrang, aber auch hier ohne Präzision einen Abnehmer fand.

So ging man etwas glücklich mit dem 0:0 in die Pause, wobei die stabile Abwehr der SVO wenig weitere Chancen zu ließ.

Nach einer deftigen Ansprache in der Halbzeit von Coach Jezildjic übernahmen die Hausherren ab dem 2. Durchgang das Kommando. Sehr ballsicher und zweikampfstark erarbeitete sich der SVO eine Vielzahl an Standard Situationen und Abschlüsse.

So dann auch in der 85. Minute, als Abwehr-Spezialist Manuel Stoiber, einen zu kurz abgewehrten Eckball volley aus 18 Meter sehenswert unter die Latte nagelte!

Kurz darauf verwerte dann der eingewechselte Lukas Sehorz den zweiten Konter unwiderstehlich ins langen Eck.

Aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und der erneut starken Abwehrleistung geht der Heimsieg für den SVO völlig in Ordnung.

Mit aktuell 15 Punkten auf dem Konto befinden man sich auf dem besten Weg Richtung Klassenerhalt. Bereits am Freitag steht das nächste Auswärtsspiel in Mehring an. Auch hier werden die SVO-Kicker wieder mit Überzeugung antreten und versuchen weitere Punkte zu erreichen.