SV Oberachern verliert am Sonntag unglücklich beim Dritten Essingen

Essingen (mg/rue). Im Topspiel der Fußball-Oberliga hat der Tabellenfünfte SV Ober­achern am Sonntag beim Dritten TSV Essingen seine Chancen nicht genutzt und musste nach hochklassigen 90 Minuten mit einer 0:1-Niederlage im Gepäck die zweieinhalbstündige Heimreise in die Ortenau antreten.

„Ein 1:1 wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen", zeigte sich Oberacherns Tranier Fabian Himmel mächtig enttäuscht von dem Ergebnis. Mit der Leistung seiner Jungs war er allerdings zufrieden. „Sie haben einen guten Job gemacht. Nur vor dem Tor haben sie nicht das verdiente Ergebnis herbeigeführt“, meinte der 33-Jährige. Die Mannschaft von der Ostalb in der Nähe von Aalen zeigte sich dagegen vor dem Tor deutlich abgeklärter: Mit der zweiten Torchance gelang Niklas Groiß (61.) das Siegtor, obwohl der SV Oberachern zwischen der 30. und 60. Minute die dominante Mannschaft war und mehrere gute Tormöglichkeiten hatte, die jedoch nicht genutzt wurden. Entweder war der letzte Pass oder der Abschluss zu unsauber.

Essingen fand am Sonntag auf eigenem Platz gut in die Partie und setzte die ersten Akzente. Nach 23 Minuten prüfte Gökalp Kilic mit einem Freistoß erstmals Gästetorwart Mark Redl. Insgesamt entwickelte sich eine intensive Begegnung auf hohem Niveau. „Es war ein richtig gutes Oberligaspiel. Beide Mannschaften wollten viel spielerisch lösen“, so TSV-Trainer Simon Köpf.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm Oberachern mehr und mehr die Kontrolle und drückte die Gastgeber phasenweise in die eigene Hälfte. Wirklich zwingend wurde es jedoch selten – auch weil Essingen defensiv stabil blieb. „In dieser Phase war Oberachern am Drücker“, gab Köpf zu.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zunächst mehr vom Spiel. Dann kam bei Essingen Benjamin Dudda – und war sofort entscheidend: Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung wurde er am Strafraum angespielt und steckte auf Niklas Groiß durch, der mit einem trockenen Flachschuss zum 1:0 erfolgreich war (61.).

Der Treffer gab Essingen spürbar Aufwind. Die Hausherren hätten in der Folge sogar nachlegen können, ließen jedoch gute Möglichkeiten ungenutzt. „Da müssen wir den Sack eigentlich zu machen", erklärte Köpf. In der Schlussphase erhöhte Oberachern noch einmal den Druck und wurde ebenfalls wieder gefährlich, während Essingen vermehrt Kontermöglichkeiten hatte. Ein Treffer sollte jedoch nicht mehr fallen und so blieb es beim knappen Sieg für die formstarken Essinger.

Hochklassiges Spiel

„Wir sind hochzufrieden mit den drei Punkten gegen so einen starken Gegner“, sagte Köpf nach der Partie. Mit dem vierten Sieg in Serie bleibt der TSV Essingen im Jahr 2026 weiterhin ungeschlagen. Kollege Himmel war verständlicherweise etwas geknickt. "Unterm Strich war es ein hochklassiges Spiel mit einem Chancenplus bei uns, aber mit einem kaltschnäuzigen Gastgeber. Das zählt im Fußball – das tut uns heute weh", meinte geschlagene der SVO-Coach.

TSV Essingen – SV Oberachern 1:0 (0:0)

Essingen: Weißheit – Ruther, Etemi, Funk (86. Biebl), Groiß (90.+3 Hoxha), Koci (90.+1 Abruscia), Neunhoeffer, König (58. Dudda), Auracher, G. Kilic, E. Kilic (84. Bux)

Oberachern: Redl – Fritz (79. Carnier), Sheron (84. Gjuraj), Zwick, Stefotic, Güzelcoban (79. Borie), Gueddin, Huber, Weiß (65. Recht), Bauer (69. Burkart), Scherer

Schiedsrichter: Pirmin Phil Fronmüller (TSV Gussenstadt) – Zuschauer: 400

Tor: 1:0 Groiß (61.)





Quelle OT