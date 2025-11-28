SV Oberachern siegt im badischen Duell und bleibt dran

Den Auftakt in den 19. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg machte ein badisches Duell bei der Reserve des Karlsruher SC.



Am Ende zitterten sich die Gäste ins Ziel. Dem frühen 1:0 durch Luca Friz (7.) für Oberachern, legten der SVO nach 69 Minuten durch Yves Borie nach. In der siebten Minute der Nachspielzeit verkürzte der KSC II durch Bekem Can Bicki (Elfmeter) noch, zu mehr reichte es allerdings nicht mehr.



Der 1. Göppinger SV bekommt mit dem FC Nöttingen einen Top-3-Gegner vorgesetzt. Für die Hausherren geht es darum, den Vorsprung auf die Abstiegszone zu wahren, während der Favorit seine Position hinter der Spitze absichern muss.

Morgen, 14:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim FC Denzlingen Denzlingen 14:00



Der VfR Mannheim geht als erster Verfolger in das Heimspiel gegen den FC Denzlingen. Gegen den Tabellenletzten zählt für den Rangzweiten nur ein letzter Dreier vor der Pause, um den Druck auf den Spitzenreiter hochzuhalten.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Essingen TSV Essingen FC 08 Villingen Villingen 14:00



Der TSV Essingen und der FC 08 Villingen treffen im direkten Nachbarschaftsduell der Plätze vier und fünf aufeinander. Beide Teams gehen punktnah in die Partie und können mit einem Sieg die Poleposition im Verfolgerfeld beanspruchen.



Der 1. FC Normannia Gmünd misst sich mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen – ein Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Rang 16 gegen Rang 17: Wer hier gewinnt, verschafft sich wertvolle Luft für den Neustart nach der Winterpause.



Der VfR Aalen will seine makellose Bilanz gegen den FV Ravensburg in die Winterpause tragen. Der Spitzenreiter ist nach 17 Spielen ungeschlagen, während die Gäste aus dem Mittelfeld einen Überraschungscoup anstreben.

Morgen, 14:30 Uhr FSV Hollenbach Hollenbach TSG Backnang TSG Backnang 14:30 live



Der FSV Hollenbach trifft auf die TSG Backnang – zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte, getrennt von nur einem Punkt. In diesem Sechs-Punkte-Spiel geht es um Stabilität vor dem Jahreswechsel und einen psychologischen Vorteil für 2026.

Morgen, 14:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 14:30



Der SSV Reutlingen empfängt Türkspor Neckarsulm zum Duell der direkten Nachbarn. Beide stehen mit 20 bzw. 19 Punkten im dichten Mittelfeld und wollen sich mit einem Befreiungsschlag Richtung sorgenfreie Zone verabschieden.



Der Türkische SV Singen bekommt mit dem 1. CfR Pforzheim eine formstarke Auswärtsaufgabe aus dem Tabellenmittelfeld. Die Aufsteiger aus Singen wollen ihre ordentliche Halbserie abrunden, während Pforzheim mit einem Auswärtssieg nach oben schielt.