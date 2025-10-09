SV Oberachern ringt den FC Nöttingen nieder

Der zwölfte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg begann heute mit einer spannungsgeladenen Begegnung in Nöttingen. Der SV Oberachern setzte sich am Ende knapp durch. Interessant dürfte mit Sicherheit das Match zwischen dem VfR Aalen und dem SSV Reutlingen werden. Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.

Vor 387 Zuschauern entwickelte sich in Nöttingen ein Duell auf Augenhöhe, in dem der SV Oberachern seine Chancen nutzte. Die Gäste setzten mit dem Führungstreffer durch Marin Stefotic in der 26. Minute den ersten Akzent. Der FC Nöttingen schlug jedoch schnell zurück: Nur fünf Minuten später verwandelte Salvatore Catanzano einen Foulelfmeter und stellte den Ausgleich her. Doch kurz nach Wiederanpfiff folgte der Knackpunkt der Begegnung: Ein Eigentor von Benedikt Fassler in der 49. Minute brachte den SV Oberachern erneut in Führung. Nöttingen drängte im weiteren Verlauf auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und hielten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff fest. ---



FSV 08 Bietigheim-Bissingen trifft auf 1. CfR Pforzheim. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen, während Pforzheim den Blick auf die Topplätze richtet.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen TSV Essingen TSV Essingen 14:00 PUSH



FC Denzlingen empfängt TSV Essingen. Denzlingen kämpft im Tabellenkeller um jeden Zähler, während Essingen seine Position unter den Spitzenteams festigen möchte.

Der 1. Göppinger SV gastiert beim FC 08 Villingen. Beide Teams stehen im Abstiegskampf und benötigen Punkte, um den Rückstand auf das Mittelfeld zu verkürzen.

Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt Türkspor Neckarsulm. Gmünd will sich vom Tabellenkeller lösen, während Neckarsulm die Chance auf den Sprung ins obere Mittelfeld sucht.



FV Ravensburg trifft auf TSG Backnang. Die Gastgeber wollen mit einem Heimsieg Anschluss an die Spitzenteams halten, Backnang dagegen strebt nach Punkten im Mittelfeldbereich.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr FSV Hollenbach Hollenbach Karlsruher SC Karlsruhe II 15:30 PUSH



FSV Hollenbach empfängt Karlsruher SC II. Beide Mannschaften liegen nah beieinander in der Tabelle und hoffen auf einen Erfolg, der die Position im Mittelfeld stärkt.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim Türkischer SV Singen TSV Singen 15:30 PUSH



VfR Mannheim spielt gegen TSV Singen. Mannheim möchte die Verfolger auf Distanz halten, während Singen dringend Punkte braucht, um den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen.

Sa., 11.10.2025, 15:30 Uhr VfR Aalen VfR Aalen SSV Reutlingen Reutlingen 15:30 live PUSH