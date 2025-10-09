SV Oberachern ringt den FC Nöttingen nieder

Der zwölfte Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg begann heute mit einer spannungsgeladenen Begegnung in Nöttingen. Der SV Oberachern setzte sich am Ende knapp durch. Interessant dürfte mit Sicherheit das Match zwischen dem VfR Aalen und dem SSV Reutlingen werden. Wie wird das Match enden? Mache bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa hier mit.
---
Vor 387 Zuschauern entwickelte sich in Nöttingen ein Duell auf Augenhöhe, in dem der SV Oberachern seine Chancen nutzte. Die Gäste setzten mit dem Führungstreffer durch Marin Stefotic in der 26. Minute den ersten Akzent. Der FC Nöttingen schlug jedoch schnell zurück: Nur fünf Minuten später verwandelte Salvatore Catanzano einen Foulelfmeter und stellte den Ausgleich her. Doch kurz nach Wiederanpfiff folgte der Knackpunkt der Begegnung: Ein Eigentor von Benedikt Fassler in der 49. Minute brachte den SV Oberachern erneut in Führung. Nöttingen drängte im weiteren Verlauf auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und hielten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff fest.
---
Der 1. Göppinger SV gastiert beim FC 08 Villingen. Beide Teams stehen im Abstiegskampf und benötigen Punkte, um den Rückstand auf das Mittelfeld zu verkürzen.
Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt Türkspor Neckarsulm. Gmünd will sich vom Tabellenkeller lösen, während Neckarsulm die Chance auf den Sprung ins obere Mittelfeld sucht.
