SV Oberachern legt Protest ein: Pokalspiel gegen den SV Linx

In den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 wurde die Elf von Fabian Himmel jeweils Cupsieger und durfte in der Folgesaison jeweils im Freiburger Dreisamstadion in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Bundesligisten ran. Dazu wird es in der kommenden Spielzeit aber wohl nicht kommen. Der Oberligist scheiterte am vergangenen Mittwoch in einem turbulenten Zweitrundenspiel am Verbandsligisten SV Linx. Bei der 3:5-Niederlage nach Verlängerung egalisierte der zweimalige südbadische Pokalsieger zunächst einen 0:3-Rückstand, zog dann aber in der Extrazeit doch den Kürzeren. Aus Sicht der Unterlegenen ging es dabei aber nicht mit rechten Dingen zu. "Trotz mehrfacher Hinweise seiner Linienrichter und der Spieler entschied sich der Schiedsrichter gegen einen Abbruch der Partie nach der regulären Spielzeit", so SVO-Trainer Himmel. In der Verlängerung sei auf dem Sportplatz in Linx ohne Flutlicht kaum mehr etwas zu erkennen gewesen. Der SV Oberachern legte in den Tagen nach dem Spiel Protest beim südbadischen Fußballverband ein. Ein Urteil steht aktuell noch aus.