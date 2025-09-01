SV Oberachern legt Protest ein: Pokalspiel gegen den SV Linx

Gegen das Frühe Aus in dieser Saison wehrt sich der Oberligist.
In den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 wurde die Elf von Fabian Himmel jeweils Cupsieger und durfte in der Folgesaison jeweils im Freiburger Dreisamstadion in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen einen Bundesligisten ran. Dazu wird es in der kommenden Spielzeit aber wohl nicht kommen. Der Oberligist scheiterte am vergangenen Mittwoch in einem turbulenten Zweitrundenspiel am Verbandsligisten SV Linx. Bei der 3:5-Niederlage nach Verlängerung egalisierte der zweimalige südbadische Pokalsieger zunächst einen 0:3-Rückstand, zog dann aber in der Extrazeit doch den Kürzeren. Aus Sicht der Unterlegenen ging es dabei aber nicht mit rechten Dingen zu. "Trotz mehrfacher Hinweise seiner Linienrichter und der Spieler entschied sich der Schiedsrichter gegen einen Abbruch der Partie nach der regulären Spielzeit", so SVO-Trainer Himmel. In der Verlängerung sei auf dem Sportplatz in Linx ohne Flutlicht kaum mehr etwas zu erkennen gewesen. Der SV Oberachern legte in den Tagen nach dem Spiel Protest beim südbadischen Fußballverband ein. Ein Urteil steht aktuell noch aus.
In der Frühphase der Saison kam es in der Oberliga Baden-Württemberg bereits zum zweiten Trainerwechsel. Nach Christian Mendes (Türkischer SV Singen) musste auch Mario Klotz seinen Trainerstuhlräumen. Wie Mendes war auch Klotz erst zu Saisonbeginn als Coach installiert worden. Für den ehemaligen Trainer des FC 08 Villingen endete die langfristig angedachte Zusammenarbeit mit dem 1. Göppinger SV nach nur vier Ligaspielen. Dabei ging es nach verpatztem Start zuletzt aufwärts: Seine beiden letzten Ligaspiele gegen den FSV Bietigheim-Bissingen (5:0) und beim 1. FC Normannia Gmünd (2:0) gestaltete Klotz erfolgreich. Der Verein begründete den Trainerwechsel in einer Pressemeldung wie folgt: "Nach nur wenigen Wochen Zusammenarbeit wurde klar, dass die Schnittmengen für eine nachhaltige Kooperation nicht ausreichen." Es soll außerdem "unterschiedlichen Auffassungen in Führung und Kommunikation" gegeben haben und diese sollen " eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit verhindert haben". Klotz hatte die Nachfolge von Gianni Coveli angetreten, der sein Traineramt nach elf Jahren abgegeben und als sportlicher Leiter in die Führungsebene gewechselt war.