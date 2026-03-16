SV Oberachern 2 setzt weiter auf Jugend

Der SV Oberachern fokussiert seine Kaderentwicklung für Team 2 weiterhin stark auf den Nachwuchs. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendpartner Acherner JFV bleibt dabei ein zentraler Baustein, um Talente frühzeitig zu fördern und spielerisch weiterzuentwickeln. Aus der U19 des derzeitigen Tabellenführers der Landesliga 1, dem Acherner JFV, stoßen 7 Spieler zu Kader Team 2 für die Saison 2026/2027. „Ein starkes Zeichen“ so Trainer Hannes Maier, daß sich unsere Entwicklung in Team 2, die wir die letzten Jahre gegangen sind, bestätigt. Auch Markus Kraus, Chef des „Koordinations Teams“ zeigt sich erfreut. „Uns ist bewusst, dass jugendliche Frische alleine nicht reichen wird, sollten wir den Aufstieg schaffen, wir müssen unsere „Jungen Wilden“ in Zaum halten! Team 2 derzeit Tabellenführer der Kreisliga A Staffel Süd ist mit gerade mal 20,8 Jahren Durchschnitt bereits das jüngste Team in ihrer Liga.

Der SVO sucht daher weiterhin verstärkt nach einem „Spielenden Co-Trainer“ für Team 2 der das Anforderungsprofil erfüllt. „Gespräche laufen, fix ist noch nix“ so Kraus.