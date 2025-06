SV Ober-Olm II gewinnt erstes Relegationsspiel deutlich

In einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgte zunächst nur ein Spieler des SV Ober-Olm II für Aufsehen, als er nach einer Abseitsstellung des TSV nicht mit dem Fuß weiterspielte, sondern den Ball in die Hand nahm. Der im Anschluss fällige Freistoß aus Nähe des SV-Strafraums ging wuchtig am Tor vorbei. Dafür führte kurz darauf ein aus wesentlich größerer Entfernung getretener Freistoß auf der Gegenseite zum ersten Treffer der Begegnung. Aus dem linken Halbfeld kam der Ball hoch in den Strafraum des TSV, wo der Ober-Olmer Vincent Feyerabend hochstieg und das Spielgerät in Richtung des gegnerischen Tors köpfen wollte. Allerdings wäre sein Versuch höchstwahrscheinlich folgenlos geblieben, hätte nicht TSV-Verteidiger Tarik Akgün das Pech gehabt, den Ball von seinem Bein ins eigene Tor zu lenken und dem SV so in der 15. Minute zur 1:0-Führung zu verhelfen.

Direkt im Anschluss war die Heimelf bemüht, für den schnellen Ausgleich zu sorgen, kam jedoch auch durch scharfe Flanken und Eckbälle nicht wirklich gefährlich vors gegnerische Tor. Nur sieben Minuten nach dem ersten Treffer fasste sich dann Tobias Kaluza ein Herz und feuerte einen Schuss von außerhalb des gegnerischen Strafraums ab, der die SV-Führung auf ein zwischenzeitliches 2:0 ausbaute. In dieser Phase übernahm Ober-Olm zunehmend die Kontrolle, während der TSV sich am schnellen Kombinationsspiel des Gegners die Zähne ausbiss. Ansatzlos bewegte sich das Gästeteam nach vorne, wurde dann aber häufig nicht gefährlich, was der letzten Verteidigungsreihe der Saulheimer anzurechnen war. Problematisch für das Angriffsspiel der Heimmannschaft war hingegen, dass gute Ansätze oftmals durch das Schiedsrichtergespann unterbunden werden mussten.

Marc Ehrhardt, Trainer des SV Ober-Olm II, sagt: "Unsere Abwehr ist überzeugend und einige Spieler haben bereits A-Klasse-Erfahrung sammeln können". Die häufige Abseitsstellung des Gegners sei nicht auf taktische Einübung, sondern vor allem auf die Präsenz der Linienrichter zurückzuführen.

Türkischer SV verpasst Wende nach der Pause

Mit einem 0:2-Rückstand zur Pause war für den TSV in Spiel eins der Dreierrunde um den Aufstieg in die B-Klasse Mainz-Bingen noch alles möglich, der Gast zog möglichen Hoffnungen auf eine Spielwendung allerdings zügig in Person von Tim Stamm (53.) den Stecker. Sein flacher Abschluss war erst nicht platziert genug und prallte vom Fuß des Schlussmanns ab, jedoch verwertete Stamm den Abpraller per Kopf zum 3:0. Kurz darauf war die Begegnung verletzungsbedingt unterbrochen, da TSV-Torwart Mohammad Seyed nach einem Zusammenprall im Fünfmeterraum am Boden liegen geblieben war. Für ihn kam Tahsin Cömert in die Begegnung und zeigte eine souveräne Leistung.

Geballte Schlussoffensive: Drei Tore fallen in vier Minuten

Beim SV brachte eine Wechselwelle nach der Pause und eine in der Schlussviertelstunde frische Kräfte ins Spiel, die für das deutliche Ergebnis entscheidend sein sollten. Denn in einer Phase, in welcher die Begegnung hätte vor sich hin plätschern können, sorgten die eingewechselten Philipp Wettig und Paul Görke gemeinsam für einen weiteren Treffer zum 4:0. Görke kam mit viel Tempo von links und dem Auge für den zentral frei stehenden Wettig (90.), der nach dem Zuspiel problemlos einschieben konnte. Der TSV gab sich aber nicht auf und belohnte sich drei Minuten später mit einem Treffer in der Nachspielzeit durch Ömer Gül (90 +3). Das Schlusswort der Begegnung war den Saulheimern damit aber nicht vergönnt, denn dieses hatte Paul Görke bei seinem Treffer zum 5:1-Endstand (90 +4.).

Marc Ehrhardt sagte nach dem Schlusspfiff erleichtert: "Ich finde, man hat schon gemerkt, dass uns das Spiel gegen Aksu noch etwas in den Knochen steckt. Wir waren aber trotzdem souverän und ich bin froh, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist". Der Sieg gegen den TSV sei ein erster Schritt, der keinen in größere Euphorie versetzen müsse. Die Pause vor der Begegnung gegen Türkgücü Mainz werde seine Mannschaft nutzen, um sich dem Gegner mit voller Kraft stellen zu können. Wie SV-Trainerkollege Johannes Heigert anmerkt, sei dies auch für die taktische Präzision entscheidend. "Unsere Stürmer standen heute anfangs zu breit, dadurch hatten wir keinen Zugriff auf die zweiten Bälle", sagt er. Durch die Wechsel zur Pause sei das Energielevel sichtbar erhöht gewesen, was zu hohen Ballgewinnen und mehr Torgefahr geführt habe.

Gökhan Caliskan, Trainer des TSV Saulheim, sagte nach Abpfiff: "Der Gegner hat heute besser gespielt und kam gut in die Begegnung. Das hat es uns bereits zur ersten Halbzeit extrem schwer gemacht". In der Offensive sei seine Mannschaft nicht dynamisch genug gewesen. Gegen eine starke und junge Mannschaft wie die des SV Ober-Olm II blieben dann wenig Chancen für einen Erfolg. "Wir haben heute verloren, aber wir haben am Freitag wieder ein Spiel. Das müssen wir gewinnen und wir werden mit einer ganz anderen Mentalität auftreten", ordnet er ein. Wichtig sei es für die kommende Aufgabe, dass seine Mannschaft kompakt verteidige, gemeinsam angreife und sich auch von Gegentreffern nicht entmutigen lasse.

