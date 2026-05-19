SV Ober-Olm II erreicht vorerst rettendes Ufer

Der SV Ober-Olm kämpft sowohl mit der ersten als auch zweiten Mannschaft um den Klassenerhalt in der A- und B-Klasse. Allerdings muss es die erste Mannschaft am letzten Spieltag schaffen, damit die Zweitvertretung in der B-Klasse bleiben darf. – Foto: Timo Babic

„Ein intensives Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Wir sind in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel gekommen und waren in allen Zweikämpfen einen Schritt zu spät. Nach dem 1:3 haben wir uns zur Pause viel vorgenommen und eine nahezu perfekte zweite Hälfte spielen können. In einem Spiel auf ein Tor haben wir aber eine Vielzahl an Chancen nicht nutzen können und müssen so mit dem Punkt leben. Tolle Moral der Mannschaft, die sich aufgrund der zweiten Halbzeit auch den Sieg verdient hätte. Für den neutralen Zuschauer aber sicher ein super Spiel zum Zuschauen”, sagte TSVgg-Trainer Dominik Friedel.

Tore: 0:1 Lennart Lisson (26.), 0:2 Leander Rosinus (36.), 1:2 Jan Niklas Zenkner (43.), 1:3 Sascha Szep (45.), 2:3 Felix Becker (63.), 3:3 Luke Mielitz (73.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Marvin Kaulfuss (42.)

VfL Fontana Finthen II – SV Alemannia Waldalgesheim II 1:3 (1:1)

Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, berichtete: „Uns war trotz der klaren Tabellensituation wichtig, dass wir dieses Spiel so seriös wie möglich angehen und keine Spannung in den letzten beiden Spielen verlieren. Für uns ist es darum gegangen, unsere Abläufe zu festigen und trotzdem noch Dinge auszuprobieren. Zu Beginn des Spiels hatten wir sehr mit dem rutschigen Kunstrasen zu kämpfen und sind früh durch einen Standard in Rückstand geraten. Mit fortlaufender Spieldauer haben wir immer besser ins Spiel gefunden. Mit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir nochmal ein, zwei Gänge hochgeschaltet und letztlich verdient gewonnen. Spieler des Spiels war eindeutig Frank Mansfield, der über 90 Minuten ein überragendes Spiel abgeliefert hat.”

„Nach 30 Minuten hätten wir bereits 3:0 führen können. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg jedoch verdient an den Gegner. Insgesamt war es ein gutes Spiel ohne großen Druck, in dem beide Mannschaften an einem Mittwochabend gute Chancen hatten. Am Ende haben wir zu viele Möglichkeiten liegen gelassen, um Punkte mitzunehmen. Wir möchten außerdem der Spvgg. Ingelheim II zur Meisterschaft gratulieren und wünschen der Alemannia viel Erfolg für die kommenden Relegationsspiele”, so das Statement von Mergim Ramadani, dem sportlichen Leiter der zweiten Mannschaft des VfL.

Tore: 1:0 Dominic Carlos Poppe (2., Kopfball), 1:1 Nils Schwarz (35.), 1:2 Niklas Wein (59.), 1:3 Max Buchner (66.)

SNK Bosnjak Mainz – TSG Bretzenheim III 4:4 (1:1)

Etwa eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte die TSG auf 4:2, doch Bosnjak gab sich nicht auf und erzielte fast im direkten Gegenzug den Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit wurde die eindrucksvolle Moral belohnt, da die Hausherren doch noch ausglichen. In diesem Moment für den SNK sicherlich erfreulich, doch aufgrund der Tatsache, dass der SV Ober-Olm II zwei Tage später deutlich siegte und im Tabellenkeller vorbeizog, dürfte die Freude geschmälert worden sein.

Tore: 0:1 Leander Rosinus (18.), 1:1 Becir Hodzic (40.), 1:2 Sascha Szep (58.), 2:2 Nico Lutz (68.), 2:3 L. Rosinus (70.), 2:4 Max Bonn (74.), 3:4 Ertan Erkan (76.), 4:4 B. Hodzic (90.+1)

SG Gensingen/Grolsheim - SV Ober-Olm II 0:7 (0:3)

„Es war ein verdienter und dominanter Auftritt der Mannschaft. Von der ersten Minute an haben wir das Spiel bestimmt und es zu keinem Zeitpunkt aus der Hand gegeben. Besonders freut uns dabei, dass wir über die gesamte Saison hinweg eine deutliche Entwicklung gezeigt haben. Dieses Spiel hat einmal mehr bewiesen, dass wir immer mehr in der B-Klasse angekommen sind. Wir blicken unabhängig vom Saisonfinale sehr positiv auf diese Entwicklung zurück”, so äußerte sich SV-Spielertrainer Marc Ehrhardt, der wie alle Ober-Olmer auf den Klassenerhalt der ersten Mannschaft in der A-Klasse hofft, damit sein Team ebenfalls den Nicht-Abstieg vermeiden kann.

Näheres hierzu im Sammelbericht der B-Klasse Mainz-Bingen Ost im Abschnitt der Partie zwischen dem FSV Oppenheim II und der Spvgg. Selzen.

Tore: 0:1 Tobias Jestaedt (3.), 0:2 Valentin Kämmerer (13.), 0:3, 0:4 Ibrahim Boutaleb (30., 48.), 0:5 Tim Pichowicz (52.), 0:6 I. Boutaleb (59.), 0:7 T. Pichowicz (78., FE), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für SG Gensingen/Grolsheim (90.)

Spvgg. Dietersheim – Spvgg. Ingelheim II 3:1 (1:0)

Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Dietersheimer, gab zu Protokoll: „Wir waren von Beginn an sehr gut im Spiel und hatten die Partie weitestgehend unter Kontrolle. Nach der Roten Karte in der 56. Minute, die aus meiner Sicht keine war, wurde es für uns natürlich deutlich schwerer. Trotz des zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichs konnten wir durch einen starken Konter direkt wieder in Führung gehen. Nach der aus meiner Sicht klaren Fehlentscheidung zur 10-Minuten-Strafe wegen angeblicher Schwalbe mussten wir mit neun Mann verteidigen, konnten aber durch einen weiteren Konter die Entscheidung erzielen – insgesamt wieder eine extrem starke Teamleistung.”

Tore: 1:0 Max Kölsch (8.), 1:1 Sayeed Samir Sayeedi (81., per Kopf), 2:1, 3:1 Lukas Huppmann (82., 90.+1), Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Leon Herrmann (56./Spvgg. Dietersheim) & 10-Minuten-Zeitstrafe für Luis Ricardo Martins Rodrigues (86./Spvgg. Dietersheim)

TSVgg. Stadecken-Elsheim – FV Hassia Kempten 7:1 (4:1)

„Ein zu keiner Zeit gefährdeter und auch in der Höhe verdienter Sieg. Wir haben mit den ersten beiden Toren das Spiel schnell auf unsere Seite ziehen können und mit dem 4:1 zur Halbzeit war es entschieden. Das Highlight ist das Traumtor von Cornelius Kaufmann gewesen. Wir freuen uns über den Heimsieg”, kommentierte TSVgg-Trainer Dominik Friedel.

Der sportliche Leiter des FV Hassia Kempten, Moritz Baumgärtner, gab indes bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Trainer Marc Brummer zum Saisonende im gegenseitigen Einvernehmen beendet werden wird. „Wir bedanken uns bei Marc für die vergangenen zwei Jahre bei uns. Nach der Trennung der SG im Sommer 2024 hat er dankenswerterweise gemeinsam mit Christian Bernd die erste Mannschaft übernommen und in ruhiges Fahrwasser geführt. Gerade die ablaufende Saison ist tabellarisch mehr als zufriedenstellend verlaufen. Aufgrund einer sehr fordernden beruflichen Situation ist es Marc zeitlich nur schwer möglich, seinem Amt weiterhin in vollem Umfang gerecht zu werden. In den nächsten Wochen werden wir bekannt geben, wer in der kommenden Saison neben Christian Bernd an der Seitenlinie stehen wird“, so Baumgärtner abschließend.

Tore: 1:0 Felix Becker (2.), 2:0 Thomas Munk (5.), 3:0 Silas Große Böckmann (19., FE), 3:1 Simon Leder (25.), 4:1 T. Munk (26.), 5:1 Cornelius Kaufmann (46., Distanzschuss), 6:1 Tim Wolf (65.), 7:1 Marvin Kaulfuss (85.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Hassia Kempten (55.)

SV Klein-Winternheim – TSG Heidesheim 10:1 (5:0)

„Ich bin extrem zufrieden mit unserem Auftritt. Von der ersten Minute an haben wir sehr konzentriert gespielt und uns früh belohnt. Das schnelle 1:0 hat uns direkt Sicherheit gegeben und wir haben den Druck hochgehalten. In der Folge haben wir uns bis zur Halbzeit eine komfortable Führung herausgespielt. Besonders gefallen hat mir, wie wir als Mannschaft aufgetreten sind – wir waren spielfreudig, zielstrebig und haben uns viele Möglichkeiten erarbeitet. Auch in der zweiten Hälfte haben wir nicht nachgelassen, sondern weiter nach vorne gespielt und das Ergebnis kontinuierlich ausgebaut. Der Ehrentreffer kurz vor Schluss war zwar ärgerlich, ändert aber nichts an einer insgesamt sehr starken Leistung. Das Spiel war ein gelungener Heimspielabschluss - auch für die Zuschauer. Gleichzeitig sieht man deutlich die Entwicklung der Mannschaft: Wir treten selbstbewusster auf und sind mittlerweile seit neun Spielen ungeschlagen. Nächste Woche wollen wir im letzten Saisonspiel unbedingt die 50-Punkte-Marke erreichen. Ein Dank geht auch an Heidesheim für das faire Spiel und gute Besserung an den verletzten Spieler”, sagte SVK-Spielertrainer Enrico Gottwald.

Tore: 1:0 Ivan Miocevic (4.), 2:0 Benedikt Langer (12.), 3:0, 4:0 Samuel Paulus (31.; 34., FE), 5:0, 6:0 I. Miocevic (36., 59.), 7:0 Christopher Häs (61.), 8:0, 9:0 Philipp Zwirner (71., 73.), 10:0 Enrico Gottwald (77., direkter Freistoß), 10:1 Lars Kahlert (89.)