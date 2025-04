SV Nufringen im Torrausch, wildes 5:5 beim TKSZ Ludwigsburg

TKSZ Ludwigsburg – Türk. SC Kornwestheim 5:5

Was für ein irres Torfestival! Kerim Karaboga eröffnete die wilde Fahrt in der 11. Minute mit dem 1:0 für den Türkischen SC Kornwestheim. Doch Fatih Arslan antwortete in der 20. Minute mit dem 1:1 für TKSZ. Carmine Pescione schob in der 28. Minute zum 2:1 für Kornwestheim ein, doch Ogulcan Kap konterte nur zwei Minuten später (30.) zum 2:2. Mustafa Ceyhan brachte die Gäste in der 35. Minute erneut mit 3:2 in Führung. Nach der Pause drehte TKSZ richtig auf: Fatih Arslan traf in der 50. Minute zum 3:3 und legte in der 54. Minute das 4:3 nach. Doch Mustafa Ceyhan glich in der 61. Minute zum 4:4 aus. Carmine Pescione brachte Kornwestheim in der 69. Minute noch einmal mit 5:4 nach vorn, aber Fatih Arslan krönte seine Glanzleistung mit dem 5:5 in der 83. Minute.

TSV Grünbühl – GSV Pleidelsheim II 4:1

Mit viel Schwung startete der TSV Grünbühl: Nino Gerhart traf in der 26. Minute zum 1:0. Keine Minute später erhöhte Daniel Schick auf 2:0 (27.). Zwar konnte Tim Ranzinger in der 32. Minute auf 2:1 verkürzen, doch Daniel Schick sorgte mit Treffern in der 45. und 66. Minute für einen 4:1-Sieg.

TSV Affalterbach – VfB Neckarrems 1913 1:3

David Bauermeister brachte den VfB Neckarrems bereits in der 14. Minute per sicher verwandeltem Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Paul Pommerenke erhöhte nach der Pause in der 55. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Dominik Janzer fast postwendend in der 57. Minute auf 1:2, doch David Bauermeister stellte mit einem weiteren Foulelfmeter in der 62. Minute den Endstand zum 1:3 her.

VfB Tamm – GSV Erdmannhausen 4:4

Ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war! Dominik Hajok erzielte in der 17. Minute das 1:0, Luka Loncar legte in der 32. Minute das 2:0 nach. Alexander Watzl brachte Erdmannhausen in der 43. Minute auf 2:1 heran. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Dominik Hajok in der 45. Minute auf 3:1, und auch nach dem Seitenwechsel schlug Hajok in der 60. Minute zum 4:1 zu. Doch dann starteten die Gäste eine unglaubliche Aufholjagd: Nick Rath traf in der 75. und 80. Minute zum 4:2 und 4:3, ehe Moritz Rath in der 85. Minute den 4:4-Ausgleich erzielte.

FV Ingersheim – TSV 1899 Benningen 3:4

Ein packendes Auf und Ab! Patrizio Mercante eröffnete den Torreigen bereits in der 6. Minute mit dem 1:0 für Ingersheim. Angelo de Capua glich in der 21. Minute zum 1:1 aus. Mercante schlug in der 56. Minute erneut zu und brachte Ingersheim mit 2:1 in Führung, doch Sven Kettgen egalisierte in der 61. Minute. Patrick Flamm brachte Benningen in der 72. Minute mit 3:2 nach vorn. Mercante sorgte in der 88. Minute für ein kurzes Aufatmen mit dem 3:3, aber Patrick Flamm krönte die Partie mit seinem Siegtreffer in der 90. Minute.

SG Hochberg/Hochdorf – AKV B.G. Ludwigsburg 4:2

Dramatik pur in Hochberg! Gökhan Gümüssu scheiterte bereits in der 13. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Marcel Dolpp. Danach brachte Heiko Schmack die SG mit seinem Treffer in der 45. Minute zum 1:1 und legte in der 48. Minute das 2:1 nach. Michael Feichter sorgte in der 90. Minute für das 3:1. Zwar verkürzte AKV B.G. kurz darauf auf 3:2, doch Dennis Eichhorn setzte mit seinem Treffer ebenfalls in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:2. Und als wäre das nicht genug gewesen: Auch Flamur Nurshaba vergab in der 57. Minute einen Strafstoß gegen Hochbergs Keeper Dolpp!