SV Nütterden: Stefan Stang leistet Aufbauarbeit

Am Haferkamp hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Der erfahrene Trainer Stefan Stang, zuvor erfolgreich bei den Nachbarklubs SG Keeken/Schanz und Sturm Wissel tätig, hat am 1. Januar offiziell sein Traineramt beim A-Ligisten SV Nütterden angetreten. Seine Mission: Klassenerhalt.
Dabei handelt es sich durchaus um so etwas wie eine Mammutaufgabe. Die Mannschaft hat sich auf Abstiegsplatz 14 in die Winterpause verabschiedet – allerdings bei nur einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Die sportliche Talfahrt hatte sich bereits in der abgelaufenen Saison abgezeichnet. Den Klassenerhalt hatte der SV Nütterden der SV Hönnepel-Niedermörmter zu verdanken, die auf ihr Startrecht in der A-Liga verzichtete und dies auch fristgerecht mitgeteilt hatte.
In Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter Markus Hierling hat der neue Trainer dafür gesorgt, dass in der Winterpause personell nachgelegt wurde, um die Chancen im Abstiegskampf zu erhöhen. Vier talentierte A-Junioren wurden frühzeitig zu Senioren erklärt und sollen schon einmal ins kalte Wasser geworfen werden. Mehrere Spieler aus der Zweiten Mannschaft (Gruppe 1 der Kreisliga C) wurden in die Erste befördert. Und ganz nebenbei konnte der eine oder andere erfahrene Kicker überredet werden, seine Fußballschuhe noch einmal aus dem Keller zu holen.
„Ein Umbruch kann nicht nur mit ganz jungen Spielern gelingen. Wir müssen auch Routiniers haben, die den Nachwuchs ein wenig an die Hand nehmen und die nötige Ruhe ausstrahlen. Sonst kann man in der Kreisliga A nicht bestehen“, so Stang. In der Winterpause hat er schon einmal daran gearbeitet, seine Mannschaft etwas aufzurichten. „Die Misserfolge der Vergangenheit haben Spuren hinterlassen. Die Spieler müssen wieder an sich glauben und die Leichtigkeit zurückgewinnen. Wenn dann noch die eine oder andere taktische Veränderung greift, können wir den Klassenerhalt schaffen“, sagt der neue SVN-Coach.
Stefan Stang ist nicht als Feuerwehrmann geholt worden. Unabhängig davon, ob am 7. Juni zum Saisonausklang am Haferkamp auf den Klassenerhalt angestoßen werden darf, wird der Trainer das Projekt Neuaufbau fortsetzen. In Wissel hat Stang gezeigt, dass er genau der richtige Mann für solch eine Aufgabe ist. Seinen sportlichen Einstand feiert er am Bresserberg. Am Sonntag ist der SV Nütterden ab 15.30 Uhr bei der Reserve des Oberligisten 1. FC Kleve gefordert.