SV Nütterden: Stefan Stang leistet Aufbauarbeit

Der SV Nütterden kämpft um den Verbleib in der Kreisliga A. – Foto: Sylwia Kopeć

Am Haferkamp hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Der erfahrene Trainer Stefan Stang, zuvor erfolgreich bei den Nachbarklubs SG Keeken/Schanz und Sturm Wissel tätig, hat am 1. Januar offiziell sein Traineramt beim A-Ligisten SV Nütterden angetreten. Seine Mission: Klassenerhalt.

Ligaverbleib als Herausforderung

Dabei handelt es sich durchaus um so etwas wie eine Mammutaufgabe. Die Mannschaft hat sich auf Abstiegsplatz 14 in die Winterpause verabschiedet – allerdings bei nur einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer. Die sportliche Talfahrt hatte sich bereits in der abgelaufenen Saison abgezeichnet. Den Klassenerhalt hatte der SV Nütterden der SV Hönnepel-Niedermörmter zu verdanken, die auf ihr Startrecht in der A-Liga verzichtete und dies auch fristgerecht mitgeteilt hatte.

Das Dilemma setzte sich in der Hinrunde der laufenden Spielzeit fort. Wegen hartnäckiger Verletzungen musste der SV Nütterden lange auf Leistungsträger wie Niklas Behm, Marcel Reintjes, Alexander Böhmer oder Eric Müller verzichten. „Natürlich klagen alle Teams über ihre Verletzten. Allerdings ist es hier in Nütterden in der Fülle und der Qualität schon sehr gravierend“, sagt Stang.

Im Winter personell nachgelegt

In Zusammenarbeit mit dem Sportlichen Leiter Markus Hierling hat der neue Trainer dafür gesorgt, dass in der Winterpause personell nachgelegt wurde, um die Chancen im Abstiegskampf zu erhöhen. Vier talentierte A-Junioren wurden frühzeitig zu Senioren erklärt und sollen schon einmal ins kalte Wasser geworfen werden. Mehrere Spieler aus der Zweiten Mannschaft (Gruppe 1 der Kreisliga C) wurden in die Erste befördert. Und ganz nebenbei konnte der eine oder andere erfahrene Kicker überredet werden, seine Fußballschuhe noch einmal aus dem Keller zu holen.