SV Nütterden punktet beim Uedemer SV Das Team erreicht beim Spitzenreiter ein 3:3. Der Gast geht in der Partie zweimal in Führung und erzielt dann kurz vor Schluss den Ausgleich.

Auf dem tiefen Rasenplatz in Uedem ging der SV Nütterden bereits nach acht Minuten in Führung. Omuvire Arighwrode nutzte dabei einen Fehler des Uedemer Keepers Timo Peters. In der Folge bestimmten der SVN die Partie. Aus einer sehr gut gestaffelten Defensive, gegen die der Uedemer SV zunächst kein Durchkommen fand, wurde der Ball klug laufen gelassen. Eine erste Chance erspielte sich der Spitzenreiter nach 14 Minuten durch Tim Kerkmann. 120 Sekunden später wurde Kerkmann im Strafraum gefoult. Hauke Riddermann (16.) verwandelte den Elfmeter zum Ausgleich. Nur zwei Minuten darauf gab es auf der anderen Seite nach einem Handspiel von Lasse Jansen einen Strafstoß für Nütterden. Jannis Dercks brachte sein Team vom Punkt aus wieder in Führung.

Mit zunehmender Spieldauer kam der Gastgeber besonders über die Flügel besser in die Partie. Doch der SV Nütterden stand in der Abwehr weiter gut. Als Torhüter Tobias Arntz dann nicht konsequent das kurze Eck zustellte, konnte Lukas Broekmann (30.) den Fehler zum 2:2 nutzen. Bis zum Seitenwechsel war es anschließend eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten.