SV Nütterden feiert Schützenfest gegen Abstiegskandidaten Kreisliga A Kleve-Geldern: Diese Spiele gab es am Mittwochabend.

Gleich zwei Partien standen am Mittwochabend in der Kreisliga A Kleve-Geldern auf dem Programm. Mit einem 3:1 (2:1)-Heimsieg gegen den SC Auwel-Holt zog der SV Sevelen mit Tabellenführer Uedemer SV gleich. Allerdings war der Dreier für die Gastgeber eher schmeichelhaft, wie auch Sevelens Trainer Michael ­Foehde nach der Partie zugab. „So ein Spiel gewinnst du nur, wenn du gerade oben in der Tabelle stehst. Auwel-Holt war gleichwertig und hätte sich einen Punkt verdient gehabt.“ Philipp Langer (5.) und Max Ruhnau (21.) brachten die Gastgeber in Führung. In Minute 43 gelang Cedric Cain der Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel war es dann Sevelens Nick Dellen, der nach 78 Minuten den Endstand herstellte.

Einen 8:1 (3:1)-Kantersieg feierte der SV Nütterden gegen Union Wetten. Daniel Fuchs (3.) und Lukas Müller (32.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Max Graeven in Minute 41 der Anschlusstreffer gelang. Mit dem Halbzeitpfiff stellte Niklas Beem auf 3:1. In Hälfte zwei war Nütterden drückend überlegen. Erneut Fuchs (58.), Frederik Janssen (60.), Müller (86.), Jan Johannes (89.) und Lukas Nienhaus (90.) beteiligten sich am Schützenfest. „Nach dem 3:1 für uns hat sich Wetten wohl ergeben. Der Sieg geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung“, sagte Joachim Böhmer, Trainer des Gastgebers. „Wie schon gegen Uedem war für uns einfach nicht mehr drin. Diese Spiele müssen wir ganz schnell abhaken“, sagte Wettens Trainer Christian Offermanns.