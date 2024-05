SV Nütterden erleidet Schiffbruch

Für den SV Nütterden gab es eine böse Abreibung. – Foto: Stefan Klümpen

Das war knapp. Der Tabellenzweite Viktoria Winnekendonk hat seine Chance auf die Meisterschaft mit einem 2:1 gegen den TSV Weeze gewahrt. Einen schwarzen Tag erwischte der SV Nütterden bei der 1:8-Heimniederlage gegen Grün-Weiß Vernum. Die SG Kessel/Ho.-Ha. verspielte die Hoffnung auf die Relegation mit einem 1:2 gegen den SV Grieth.

Viktoria Winnekendonk – TSV Weeze 2:1 (0:0). Die Viktoria gibt sich im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Alemannia Pfalzdorf um die Meisterschaft keine Blöße. Gegen den TSV Weeze, der wegen der Niederlage auf Rang vier zurückfiel, reichte es zu einem hart erkämpften 2:1.Zu Beginn der Partie dominierte der Gastgeber das Geschehen, ließ aber beste Möglichkeiten ungenutzt. Nach 20 Minuten ging auch der TSV Weeze in die Offensive. Allerdings sprang auch auf der anderen Seite trotz guter Chancen zunächst nichts Zählbares heraus. So dauerte es bis zur 53. Minute, ehe Fabian Rasch den umjubelten Führungstreffer der Viktoria erzielte. Yannick Gorthmanns sorgte in der 76. Minute zunächst für den Ausgleich. Sieben Minuten vor dem Abpfiff war auf den Winnekendonker Torjäger Verlass: Torben Schellenberg erzielte das 2:1 und lässt die Viktoria damit weiter von der Meisterschaft träumen. „Ich denke, das Spielglück war heute nicht gerade auf unserer Seite“, sagte TSV-Trainer Ferhat Ökce. „Eigentlich kann ich nur die Chancenauswertung in Halbzeit eins kritisieren. Ansonsten bin ich sehr zufrieden“, sagte Viktoria-Coach Sven Kleuskens nach spannenden 90 Minuten.

FC Aldekerk – Arminia Kapellen 2:2 (1:1). Am Ende der Partie waren sich Aldekerks Trainer Marc Kersjes und sein Kapellener Kollege Marcel Lemmen einig: „Das ist eine gerechte Punkteteilung.“ Kersjes, der diesmal von Beginn an auflief, hatte den favorisierten Gastgeber nach drei Minuten in Führung gebracht. Dominik Bollen glich auf der anderen Seite aus (23.) und sorgte für den Pausenstand. Markus Bloemers brachte den FC Aldekerk nach 85 Minuten erneut in Führung. Die Gäste belohnten sich für ihren Kampfgeist: In der Nachspielzeit traf Florian Aengenheister zum 2:2.

SG Kessel/Ho.-Ha. – SV Grieth 1:2 (1:0). Das war’s dann wohl mit Platz 13, der eventuell zur Teilnahme an einer Relegationsrunde berechtigt. Im ersten Durchgang war der Gastgeber das eindeutig bessere Team und ging durch Thorben Möller nach 39 Minuten verdient in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte sich die Partie komplett. Der Vorletzte aus Grieth übernahm das Kommando und drehte durch Tore von Marcel Groß (52.) und Ibrahima Barry (60.) die Partie. In der Schlussphase hatte der designierte Absteiger mehr vom Spiel und hätte die Führung ausbauen können. Unmittelbar vor Schluss sah Möller die Gelb-Rote Karte. „Unsere Leistung in Durchgang zwei ist mit Worten nicht zu erklären“, sagte SG-Trainer Thomas von Kuczkowski. „Die Moral meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit war grandios. Wir haben uns dafür auch mit Recht am Ende belohnt“, freute sich der Griether Coach Peter Franke.