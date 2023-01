SV Normannia Pfiffligheim: "Dürfen Spiele nicht so leicht hergeben" Der Sportverein im Winter-TÜV: Neue Spieler und Trainer haben schnell zueinander gefunden, auch die Trainingsbeteiligung stimmte meistens

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Die Trainingsbeteiligung und Intensität der Einheiten waren Großteils überragend; zum Ende des Jahres hätte die Beteiligung etwas ansprechender sein können, was aber auch auf verletzungsbedingte Ausfälle und berufliche Gründe zurückzuführen war.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Michael Best, Trainer des SV Normannia Pfiffligheim, beantwortete uns folgende Fragen.

Die bereits genannte Punkteausbeute soll/muss besser werden. Wir dürfen die Spiele nicht so leicht herschenken und uns so um den verdienten Lohn bringen. Außerdem darf uns das Verletzungspech aus der Hinrunde nicht weiterverfolgen, da wir die Ausfälle nicht immer zu 100 Prozent kompensieren konnten.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Viele Neuzugänge sind aktuell nicht geplant, da die meisten Spieler ihren Vereinen für die gesamte Saison zugesagt haben. Wir sind intern mit dem ein oder anderen Spieler im Gespräch, der bereits bei uns gespielt hat und für eine Rückkehr zum „alten Verein“ bereit ist bzw. nach einer schöpferischen Pause wieder angreifen will.

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Die Meisterschaft in der A-Klasse Alzey-Worms wird ganz klar an den ASV Nibelungen Worms gehen. Um den Klassenerhalt wird es ein enges Rennen geben, da die Mannschaften der unteren Tabellenhälfte recht nah beieinanderstehen.

