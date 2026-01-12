SV Nordenham verteidigt Titel beim Wesermarsch-Wintercup

SV Nordenham hat seinen Titel beim diesjährigen Wesermarsch-Wintercup erfolgreich verteidigt. Nach einem packenden Finale gegen den Landesligisten SV Brake setzte sich das Team aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 erneut durch und bestätigte seine starke Form in der Vorrunde und im Halbfinale.
Schon in den Gruppenspielen zeigte SV Nordenham eine überzeugende Leistung. Das Team startete mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Stollhamm, gefolgt von einem 4:2-Erfolg gegen TuS Elsfleth. Auch gegen die SG TSV/SVP ließ Nordenham beim 5:0 keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen.
Das Finale gegen den SV Brake gestaltete sich besonders spannend. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2, sodass das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Hier bewahrte Nordenham die Nerven und setzte sich mit 3:2 durch, womit der Titel erneut gesichert war.
Mit dieser Leistung demonstriert SV Nordenham nicht nur Konstanz, sondern auch Nervenstärke in entscheidenden Momenten. Die Mannschaft bleibt damit das Maß aller Dinge beim Wesermarsch-Wintercup und zeigt, dass sie auch in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 eine ernstzunehmende Größe ist.