SV Nordenham verteidigt Titel beim Wesermarsch-Wintercup

SV Nordenham hat seinen Titel beim diesjährigen Wesermarsch-Wintercup erfolgreich verteidigt. Nach einem packenden Finale gegen den Landesligisten SV Brake setzte sich das Team aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 erneut durch und bestätigte seine starke Form in der Vorrunde und im Halbfinale.

Starke Vorrundenleistung

Schon in den Gruppenspielen zeigte SV Nordenham eine überzeugende Leistung. Das Team startete mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Stollhamm, gefolgt von einem 4:2-Erfolg gegen TuS Elsfleth. Auch gegen die SG TSV/SVP ließ Nordenham beim 5:0 keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen.

Halbfinale und Entscheidung im Finale

Das Finale gegen den SV Brake gestaltete sich besonders spannend. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2, sodass das Neunmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Hier bewahrte Nordenham die Nerven und setzte sich mit 3:2 durch, womit der Titel erneut gesichert war.