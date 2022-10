SV Nordendorf und Erhan Yalcin gehen getrennte Wege

Nach dem verdienten Abstieg aus der A-Klasse wollte man, gemeinsam mit Trainer Erhan Yalcin, mit vollem Elan Wiedergutmachung betreiben, doch der Plan des SV Nordendorf ging nicht auf.

Leider blieben die sportlich gewünschten Ergebnisse weiterhin aus und so kam es, wie es leider oft im Fußballgeschäft läuft, zur Trennung vom Trainer in der Hoffnung das man so neue Impulse geben kann. Oft sagt man auch „den Bock umstoßen“.

Der SV Nordendorf ist dankbar für die vor allem auf persönlichem Level gute Zusammenarbeit und wünscht „Erci“ alles Gute für seine Zukunft.