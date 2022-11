SV Nierfeld:Punktverlust ? Nein – Punktgewinn? Ja!

Punktverlust ? Nein – Punktgewinn? Ja! Wenn man 12 Minuten vor Schluss mit 3:1 führt, dann

könnte ein 3:3-Endstand enttäuschend sein. Wenn der Gegner bis 5 Minuten vor Schluss

ausgeglichen hat und sich danach noch zwei hundertprozentige Chancen erarbeitet, dann darf man

sich über einen Punkt freuen.

Das Spiel: Überlegenheit unserer Mannschaft in der ersten Hälfte, die sich aber nur in einem Tor

ausdrückt. Raphael Sures und Stephen Kinnen erobern auf der rechten Angriffsseite den Ball vom

Abwehrspieler. Stephen zieht aus 20 m ab, der Ball wird noch etwas abgefälscht und landet

unhaltbar im entfernten Tordreieck. Nach Wiederanpfiff – die Jungs noch nicht richtig auf dem

Platz, der Ausgleich aus heiterem Himmel. Dann zweimal Oku Smart: Ecke von rechts: Maxi Patt,

Oku ist (mal wieder) mit dem Kopf zur Stelle, der Ball trifft noch einen Gegenspieler und zappelt

im Netz. Ecke von links: Stephen Kinnen, Oku im Gewühl, er kann es auch ebenerdig- 3:1.

Beruhigend? Nein, der Gegner will sich ja nicht kampflos ergeben. Er zieht aus unserer Passivität

seine Schlussfolgerungen: Grundlinie – Rückpass 2:3, kurz danach Handelfer 3:3. Sören Widdau,

der den verletzten Marc Andre Virnich vertrat, ahnte die Ecke, aber kommt nicht an das Leder,

dafür aber in den Folgeszenen. Zweimal muss er sein ganzes Können aufbieten, damit wir

wenigstens mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise antreten können. Es bleibt beim 3:3- und es

bleibt dabei: wenn der SV Nierfeld und der kleine HSV aufeinandertreffen, dann ist ein

Unentschieden der beste Tipp.

Nun kommt am Sonntag mit dem SC Elsdorf wieder eine Spitzenmannschaft in die Kloska-Arena

(schon um 14.45Uhr!), die beste Abwehr der Liga, trotzdem sollte man nicht auf ein 0:0 tippen!