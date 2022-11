SV Nierfeld:Die Gäste haben verdient gewonnen

Klare Sache: Der Gegner war zu stark, die Gäste haben verdient gewonnen. In dieser Form müssen die

Jungs um den Bochumer Ex-Profi Christian Schreier unbedingt zu den Aufstiegsanwärtern gezählt

werden; sie waren athletisch, mental und spielerisch einfach eine Spitzenmannschaft. Gegen dieses

Team zu verlieren, ist keine Schande, wirft uns nicht um.

Zum Spiel: In der ersten Halbzeit war die Mannschaft aus dem Erftkreis deutlich überlegen, vergab

mehrere gute Chancen; unsere Mannschaft fand keinen rechten Zugriff, zwei Fernschüsse waren die

einzigen Versuche, den Gegner in Verlegenheit zu bringen. Nach dem frühen 0:1 durch den enorm

starken Rechtsaußen Hakan Gelgin stand unsere Abwehr unter Dauerdruck, stemmte sich aber den

Angriffswellen entgegen. Schade, dass fast mit dem Pausenpfiff das 0:2 fiel – erneut von Hakan Gelgin

ausgehend, dessen Pass Alexander Vaaßen versenkte. Und noch ärgerlicher, dass der gleiche Spieler

dann Minuten nach dem Wechsel das 0:3 erzielte -zwei Gegentreffer zu den denkbar ungünstigsten

Zeitpunkten; Im Nachhinein war das die Entscheidung; aber erst im Nachhinein; denn die Schwarzen

wollten sich noch nicht geschlagen geben. Mehrere starke Kombinationen und die bekannt heißen

Eckbälle sorgten für Gefahr vor dem Gästetor. Jetzt musste der Gästetorwart sein ganzes Können

zeigen – und das tat er auch: mit zwei Glanzparaden gegen Raphael Sures und Sven Pohl bewahrte er

seine Mannschaft lange Zeit vor einem Gegentreffer. Doch gegen die Granate, die unser Käpten Florian

Post im Anschluss an eine abgewehrte Ecke aus 25 Metern Entfernung in die Maschen setzte, war er

vollkommen machtlos. Doch mehr war nicht drin; die routinierte Abwehr um Onur Gültekin brachte

auch mit manchmal grenzwertigen Aktionen das Ergebnis über die Zeit. Und mehr noch: Mit dem

Schlusspfiff drückte ein Gästespieler den Ball zum vierten Mal über die Linie und unseren Oku Smart

gleich mit (hoffentlich keine schwerere Verletzung).

Nun muss sich die Mannschaft um Trainer Dominik Peiffer auf die letzten drei Spiele vor der

Winterpause konzentrieren und dabei noch den ein oder anderen Punkt holen, am besten schon am

kommenden Sonntag bei RW Ahrem (Spiel findet auf dem Kunstrasen in Liblar statt).