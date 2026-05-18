SV Nierfeld – SV Frauenberg 9:1 (3:0)

Gegen den Tabellennachbarn, dazu ohne den verletzten Kapitän Luca Bläser hatte man mit

einem Spiel auf Augenhöhe und einem knappen Resultat gerechnet. Daraus wurde nichts.

Über 90 Minuten machten die dieses Mal ganz in schwarz spielenden Jungs Druck und

Spektakel. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Tor der Frauenberger. Zunächst traf

Thomas Nonnen durch beherzten Nachschuss nach einem Klärungsversuch. Dann war

Marlon Vogt zweimal da, wo ein Stürmer sein muss: in der Box – nach Vorlagen des kaum

zu bremsenden Morry Kaba und von Jonas Küpper. Halbzeit also 3:0. Kommt da noch was

von den Gästen? Nein, im Gegenteil: Jetzt wird es deutlich. Dreimal Jonas Küpper (der

Chipper zum 8. Tor war ein besonderes Schmankerl), zweimal Niclas Hampel bringen das

8:1. In der Zwischenzeit hatten die Gäste durch ihren Torjäger Marcel Kaiser den guten Ali

Isitmen doch einmal überwinden können. Den Schlusspunkt setzte dann Andre Bach erneut

nach einer Ecke von Morry Kaba. Der Treffer des kurz vorher eingewechselten Kapitäns der

2. Mannschaft brachte natürlich den Riesenjubel seiner Mitspieler an der Bande.

Und danach kreiste der Stiefel! Was will man mehr.

In 2 Wochen (31.5.) geht es weiter mit Heimspielen gegen die beiden Mannschaften des

TSV Schönau