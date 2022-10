SV Nierfeld: Pflichtsieg gegen Brühl

Nach Wiederanpfiff blieb unser Team zwar spielbestimmend, aber echte Chancen gab es kaum.

Zu stark war vor allem die Innenverteidigung der tapfer kämpfenden Gäste. Und bei den

Flanken von außen hatten unsere Spieler oft die geringen Ausmaße unseres Platzes vergessen.

Und bei dem knappen Spielstand wuchs allmählich die Nervosität, ein Zufallstreffer hätte den

Erfolg in Frage gestellt. Dominik Peiffer will mit Einwechslungen neuen Schwung bringen -

und das klappte: 16 Minuten vor Schluss kommt Sven Pohl ins Spiel, 15 Minuten vor Schluss

trifft Sven Pohl zum vorentscheidenden 3:1. Er grätscht am langen Pfosten in eine Flanke von

Niclas Hampel von rechts und drückt den Ball ins Netz. Die Gäste reklamieren abseits,

übersehen aber, dass Sven erst nach dem Abspiel in Richtung Tor startet. Dann das 4:1: Ecke

Maxi Patt von rechts, Kopfball Oku Smart in der Mitte, das hatten wir schon mal. Oku, heute

Man of the Match, ist mit seinen Kopfbällen stets gefährlich und hielt auch in der

Abwehrzentrale den Gegner in Schach. Fast sogar noch das 5. Tor. Der ebenfalls eingewechslte

Christian Uche spielt die gesamte Abwehr inklusive Torwart aus und als er vor der leeren Kiste

steht, rutscht ihm das Leder über den Schlappen. Zwar gelang den nie aufsteckenden und mit

toller Moral kämnpfenden Gästen noch ein zweiter Treffer, doch der Sieg für die heute

"Weißen" blieb ungefährdert.

Immerhin - ein Pflichtsieg. Nun geht es am kommenden Sonntag zur SpV Hambach. Eines ist

sicher: Favorit sind wie hier nicht!

Es spielten: Marc Andre Virnich, Florian Post, Valeri Stier, Jan Diederichs, Dennis Küpper,

Jonas Küpper, Oku Smart, Niclas Hampel, Stephen Kinnen, Raphael Sures, Maxi Patt - TimWagner, Christian Uche, Sven Pohl

Trainer: Dominik Peiffer

Autor: N.T.