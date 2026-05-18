SV Nierfeld II – SG Rotbachtal/Strempt 4:2 (1:0)

Mit dem letzten Aufgebot und den geringen Hoffnungen zum Trotz, dafür mit toller Moral

(nach der Ansprache der Trainer) und angefeuert von der versammelten ersten Mannschaft

erkämpfte sich unsere 2. Mannschaft einen unerwarteten Erfolg. Die bekannt starke

Offensive der Gäste rieb sich an unserer Abwehr auf. Für die Führung sorgt Oussama

Chernane durch einen Distanzschuss flach in die rechte Ecke. Endlich belohnte Ous sich,

seit Wochen ein Vorbild in Kampf und Mannschaftsgeist. Es folgt ein starker Druck des

Gegners, doch Malte Poschen, der wiederum zwischen die Pfosten gehen musste, hält den

Kasten sauber. Kurz nach Wiederbeginn baut Fabio Schmitz, der seinen Gegenspielern

(immer mindestens 2) Knoten in die Beine spielte, die Führung aus. Dann gelang den

Kombinierten Mitte der 2. Hälfte doch der Anschlusstreffer, und sie drängten auf den

Ausgleich. Doch der gelang nicht, weil immer wieder ein Bein, Fuß, Kopf, Bauch

dazwischen war. Stattdessen erzielte erneut Oussama, nachdem ihm kurz vorher ein Treffer

aberkannt worden war, mit einem satten Schuss aus 10 m Entfernung das 3:1. Doch die

Roten gaben nicht auf. Ein Handelfmeter, bei dem Malte chancenlos war, brachte sie wieder

heran, aber auch nicht mehr. Denn in der letzten Aktion des Spiels blieb Fabio cool vor dem

Tor und verwandelte zum Endstand: Ganz, ganz stark