SV Nierfeld :Doppelschlag nach 60.Min dreht das Spiel

schwächten sich dann durch eine gelb-rote Karte selbst. Und als der Schiri in der 84. Minute nach

einem Foul an Jan Diederichs auf 11er für uns entschied, schnappte sich Maxi Patt den Ball und

versenkte ihn gnadenlos in den Maschen der Gastgeber. Trainer Dominik Peiffer, der sich angesichts

der Personalnot kurz vor Schluss selbst noch einwechseln musste, konnte sich mit dem Team und den

Fans, die den weiten Weg nach Kerpen auf sich genommen hatten, über drei nicht unbedingt erwartete

Punkte freuen.

Schon am Freitag geht es weiter. Um 20 Uhr wartet mit dem TuS Chlodwig Zülpich erneut eine

Spitzenmannschaft auf unser Team.

Es spielten: Sören Widdau, Florian Post, Valeri Stier, Jan Diederichs, Sven Pohl, Dennis Küpper, Jonas

Küpper, Oku Smart, Stephen Kinnen, Christian Uche, Maxi Patt - Niclas Hampel, Luca Adaldo, Fabian

Bentata, Dominik Peiffer

Trainer: Dominik Peiffer- Team: Julia Kinnen, Mario Held

Autor N.T