SV Nierfeld 2 : Später Ausgleich beim Spitzenreiter

Ungewohnter Aschenplatz, lange Anreise, ungewohnte Anstoßzeit (So, 16.30Uhr) und natürlich ein

selbstbewusster Spitzenreiter als Gegner - da konnte man es niemandem verdenken, wenn er der

Mannschaft um Trainer Dirk Scheer vor dem Spiel nur wenig Erfolgschancen einräumte. Aber das

Team wollte sich nicht an die Vorhersagen halten.

Und das obwohl die Blauen aus dem Münstereifeler Höhengebiet schon nach gut 10 Minuten

erwartungsgemäß in Führung gingen - ärgerlich, weil sich unsere Abwehr beim Versuch zu klären

selbst behinderte. Doch dann dreht sich das Blatt. Die Schwarz-Weißen wurden spielbestimmend.

Zweimal konnte der Torwart der Einheimischen so gerade noch gegen Delcio retten. Doch fast mit dem

Halbzeitpfiff doch der Ausgleich. Nach einer Ecke von Fabio Schmitz schaltete Delcio am kurzen

Pfosten am schnellsten und beförderte das Leder über die Torlinie. Das Remis war dem Spitzenreiter zu

wenig. Und kurz nach dem Wechsel war es der "alte" Bellstädt (der war auch mal bei uns), der die

Gastgeber in Führung brachte. Zwanzig Minuten sah es nach dem Favoritensieg aus, dann Handelfer

für unsere Mannschaft: Klare Sache für Delcio, der dem Keeper der Kombinierten keine Chance lässt.

Jetzt ging es hin und her, sogar mit größeren Anteilen für unsere Jungs. Aber der Schuss ging nach

hinten los. Wiederum Christoph Bellstädt sorgte für die Führung der Einheimischen. Die wollten jetzt

die Entscheidung. Nun hielt uns Stephan Pessara im Spiel, aber die Uhr tickte erbarmungslos gegen

uns. Jedoch nur bis 4 Minuten vor dem Ende. Dann war Delcio mal wieder nur durch ein Foul zu

brmesen. Dieses Mal im 16er und dieses Mal übernahm Christoph Marquis die Verantwortung und

verwandelte mit knallhartem Schuss zum verdienten Ausgleich. Noch ein paar Minuten zittern. Dann

konnte Dirk und sein Team jubeln. Dreimal zurückgelegen, dreimal ausgeglichen - Tolle Moral -

Gratulation!

Jetzt hat die Mannschaft endlich mal ein spielfreies Wochenende vor sich!

Es spielten: Stephan Pessara, Luca Bläser, Daniel Wittek, Danny Kirschner, Luca Bläser, Fabio

Schmitz, Christoph Marquis, Tomas Delcio, Ali Basiri Poor, Lukas Koll, Leon Kilian Mertens, Kevin

Gunasekara - Yanik Held, Andre Bach, Mike Mertens

Trainer: Dirk Scheer, Team: Vanessa Malburg, Jürgen Hallmann, Vinzenz Rick