Gute Aktionen seines Angreifers Amadou Kaba (rechts) könnte der OFV in Hofstetten brauchen.
Gute Aktionen seines Angreifers Amadou Kaba (rechts) könnte der OFV in Hofstetten brauchen. – Foto: Wolfgang Künstle

SV Niederschopfheim steht gegen VfR Hausen vor schwerem Heimspiel

Punkten will auch See SC Lahr

Mit einem Heimsieg gegen die SF Elzach-Yach will der SC Lahr in der Fußball-Verbandsliga dem Spitzenreiter FC Teningen näherkommen. Punkten muss unbedingt auch der SV Niederschopfheim.

Der Rückstand des SC Lahr auf den Verbandsliga-Spitzenreiter FC Teningen (30 Zähler) beträgt weiterhin drei Punkte. Doch während man annehmen darf, dass die Lahrer am Samstag, 14.30 Uhr, im eigenen Stadion in der Favoritenrolle die SF Elzach-Yach erwarten, müssen die Teninger zur gleichen Zeit beim SV Bühlertal antreten. Auf dem Mittelberg, so die geheime Hoffnung der Spieler des Lahrer Trainers Sascha Schröder, müssten die Schwarz-Weißen aus Teningen endlich wieder Punkte liegen lassen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

