SV Niederschopfheim sichert sich mit einem 4:0-Sieg den Titel

Mit einer Galavorstellung sichert sich der SV Niederschopfheim gegen den FV Schutterwald den Meistertitel und den Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga. 4:0 heißt es am Ende gegen den Lokalrivalen.

"Es fühlt sich im Moment einfach brutal an – die Anspannung ist nun etwas abgefallen. Die Jungs haben es einfach verdient, sie haben die vergangenen drei Wochen super performt – und wenn man jetzt sieht, was hier los ist, dann ist das einfach sensationell", sagte SVN-Trainer Jan Herdrich sichtlich ergriffen, während sich seine Spieler ausgelassen mit selbstgebastelten Meisterschalen posierten.

Es war zweifellos ein verdienter Sieg, insbesondere aufgrund einer zweiten Hälfte, die klar an die Niederschopfheimer ging. Wobei – insgesamt betrachtet – die Schutterwälder ein wenig unter Wert geschlagen wurden. In Durchgang eins hatten die Gastgeber vielleicht eine kleine Feldüberlegenheit, die gefährlichere Mannschaft jedoch war hingegen eindeutig die der Gäste. Und wäre der Schuss von Jeremias Trittmacher in der 29. Minute aus zentraler Position nicht gegen den Niederschopfheimer Torpfosten geprallt – wer weiß, wie das Spiel verlaufen wäre. Weiter im BZ-Plus-Artikel.