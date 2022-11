SV Niederschopfheim setzt sich 2:1 im Derby gegen Durbachtal durch SV Rust überrascht mit seinem 4:2-Erfolg bei Spitzenreiter SV Stadelhofen +++ Offenburg mit Remis +++ Langenwinkel und Schutterwald mit Siegen

Wie eng es in der Fußball-Landesliga, Staffel I zugeht, dass beinahe jedes Team jedes schlagen kann, zeigt einmal mehr der 15. Spieltag: So setzten sich der SV Rust und der SV Niederschopfheim gegen die Spitzenteams durch.

SC Durbachtal – SV Niederschopfheim 1:2 (1:1).

Aus der Fremde und per Video durfte sich SVN-Trainer Jan Herdrich über den Coup seiner Mannschaft freuen. Auf einer Hochzeit weilte der SVN-Coach, während seine Mannschaft beim Tabellenzweiten SC Durbachtal gastierte. "Dass etwas möglich ist, habe ich meiner Mannschaft schon zugetraut", so Herdrich, der von Co-Trainer Max Maaßen vertreten wurde. "Wir hatten vorher unseren Plan genau durchgesprochen", so Herdrich. Dennoch dominierte Durbachtal zu Beginn, ging auch nicht unverdient in Führung (Lukas Raabe/21.). Der SVN ließ sich von dem Gegentor aber nicht schocken, vielmehr kam eine Viertelstunde später eine Antwort, die schöner und seltener kaum sein konnte: Felix Weingart verwandelte eine Ecke direkt zum Ausgleich. "Die Jungs haben dadurch neuen Mut geschöpft und gemerkt, dass etwas geht", sagte Herdrich. Auch im zweiten Durchgang musste sich der SVN vielen Angriffen erwehren und hatte letztlich das Glück auf seiner Seite: In der Nachspielzeit traf Marvin Schillinger zum 2:1 (90.+1). "Der perfekte Abschluss für die Rückrunde", so Herdrich.

Tore: 1:0 Raabe (21.), 1:1 Weingart (37.), 1:2 Schillinger (90.+1). Schiedsrichter:Schmidt (Haslach).





SV Stadelhofen – SV Rust 2:4 (1:2).

Dank eines mutigen Auftritts und taktischer Variabilität konnte der Aufsteiger den Tabellenführer knacken. Die Ruster traten in einem offensiven 4-3-3-System an, legten durch zwei Standards früh zwei Tore vor. Nach dem Anschluss stellte Rust auf ein defensiveres 4-4-2 um, verteidigte den zunehmenden Druck weg. "Vor der Pause hätten wir angesichts der Chancen noch ein, zwei Treffer mehr erzielen können", sagte Trainer Christian Saban. In Hälfte zwei blieb sein Team beharrlich dran, ein dritter Standard-Treffer folgte. Neuerlich drückte Stadelhofen nach dem 2:3, doch ein Konter sorgte für die Riesenüberraschung. "Der Sieg war hochverdient, weil wir Stadelhofen vor immer vor neue Aufgaben gestellt haben, mutig waren und unsere Chance genutzt haben", unterstrich Saban.

Tore: 0:1 Wotschel (4.), 0:2 Bologna (24.), 1:2 Vollmer (37.), 1:3 Son (69.), 2:3 Schmider (80./FE), 2:4 Szkibick (85.). Schiedsrichter: Jacquemoth (Rheinstetten).





SC Offenburg – SpVgg. Ottenau 2:2 (0:1).

Das frühe Gegentor von Kevin Walter (5.) verunsicherte die Offenburger, die in der Folge keinen geordneten Spielaufbau zustande brachten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit stellten die Offenburger ihr Spielsystem um und gewannen mehr Zugriff. Doch benötigte es eines Weckrufs, um richtig wach zu sein: SCO-Keeper Alexander Grimm verhinderte das 0:2 nach einem schönen Sololauf von Marcel Garbacziok. So umkurvte Jan Philipowski den zu weit vor dem Tor stehenden Riedinger und traf zum Ausgleich (64.). Der SCO war nun wach und ließ durch Philipowski den zweiten Treffer folgen (69.) Ottenau reagierte mit langen Bällen auf Spielertrainer Merkel – das 2:2 war die Folge (74.). "Unsere erste Halbzeit war eine Katastrophe. Allerdings hat sich meine Mannschaft nach der Systemumstellung klasse zurück gekämpft", sagte SCO-Trainer Timo Bayer.

Tore: 0:1 Walter (5.), 1:1, 2:1 Philipowski (64., 69.), 2:2 Merkel (74.). Schiedsrichter:Stockmar (Munzingen).





1. SV Mörsch – FSV Seelbach 2:0 (0:0).