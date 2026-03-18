SV Niedernhausen: Neun Zusagen für 26/27

David Perez de Los Santos (links, am Boden Ajmir Koochi von der SKG 23 Wiesbaden) zählt beim SV Niedernhausen zu den Stammkräften, die für die nächste Runde ligaunabhängig zugesagt haben. Foto: Frank Heinen

Niedernhausen . Rückzug aus der Verbandsliga 2024, Neustart in der Gruppenliga zur laufenden Saison 2025/26 mit komplett neuem Kader und zunächst verkorkster Vorrunde. Die Fußball-Reise des SV Niedernhausen verlief abenteuerlich und herausfordernd. Doch bereits Ende 2025 bahnte sich Beständigkeit an, die sich im neuen Jahr nahtlos fortsetzt. Jahresübergreifend 13 Punkte aus sechs Spielen belegen es. Jetzt hat Stephan Mohr, als Sportchef ein unermüdlicher Schaffer hinter den Kulissen, zukunftsweisende Weichen für 2026/27 gestellt, nachdem bereits im November vergangenen Jahres mit Chefcoach Andre Meudt und dem spielenden Co-Trainer Sebastian Gurok für die nächste Saison verlängert wurde.

„Ich bin sicher, dass wir im Sommer nicht die Fluktuation wie in den Jahren zuvor haben werden“, schließt Mohr zweistellige Werte bei Zu- und Abgängen aus. Was auch daran liegt, dass die weiteren Zusagen, die er jetzt perfekt gemacht hat, ligaunabhängig gelten. Der Sportliche Leiter ist zwar optimistisch, dass es in den ausstehenden zehn Spielen gelingt, die aus seiner Sicht für den Verbleib im Haifischbecken Gruppenliga noch benötigten 15 Zähler zu holen und damit die 40-Punkt-Marke zu erreichen. Aber er bekräftigt auch: „Die Seriosität gebietet es, zweigleisig zu planen.“

Vor der Partie bei Alemannia Nied (So., 15.30 Uhr) verleiht der aktuelle Positivtrend auf jeden Fall eine Menge Selbstvertrauen. Zumal Leistungsträger, die in der Vorrunde wenig oder nur bedingt verfügbar waren, jetzt regelmäßig dabei sind. Zuletzt lief drei Mal in Folge die gleiche Startelf auf. Einhergehend haben die Winterzugänge - Sulayman Jallow und Quirin Wimmer zählen zur Stammelf - für zusätzliche Stabilität gesorgt. Da passt es zur positiven Entwicklung, dass mit Dennis Wohn, Marcus Plein, Jonas Lehmann, Nicklas Stock, Jermaine Giotitsas (vormals Pedraza), David Perez de Los Santos, Quirin Wimmer und Max Schwerdt weitere acht Akteure für die kommende Spielzeit zugesagt haben - ligaunabhängig. Einschließlich Sebastian Gurok sind das bereits neun Zusagen. „Wir haben mit allen gesprochen und erhoffen uns innerhalb der nächsten vier Wochen Klarheit“, gibt sich Stephan Mohr hoffnungsvoll, dass weitere Spieler dem Autal-Club über den Sommer hinaus treu bleiben werden. Jeder Punktgewinn, der den SVN näher an die 40 Punkte bringt, dürfte Entscheidungen für einen Verbleib beeinflussen.

Aber noch ist der Weg zum Klassenerhalt mit Hürden gepflastert. Ab dem Tabellenachten SV Erbenheim (28 Punkte) darf sich im 17er-Feld keiner in Sicherheit wiegen. Die seit Jahrzehnten besondere Konstellation in der Gruppenliga (früher Bezirksoberliga) bringt die planenden Verantwortlichen in den Vereinen angesichts einer oft bis zum letzten Spieltag ungeklärten künftigen Liga-Zugehörigkeit stets ins Schwitzen. Für Stephan Mohr steht fest: „Wir wollen möglichst nie mehr auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.“

Bereits am Sonntag setzt sich die Reihe der Schlüsselspiele um eine bessere Ausgangsposition in der geballten Abstiegszone fort. Besonders die Partie SV Wallrabenstein gegen TSV Bleidenstadt (So., 15 Uhr) zählt dazu.

Weiter spielen: SG Rauenthal/M. - FC Dorndorf, Spvgg. Eltville - TuRa Niederhöchstadt (beide 15), FC Bierstadt - SGN Diedenbergen (15.15), VfB Unterliederbach - SKG 23 Wiesbaden, SV Erbenheim - SC Offheim (beide 15.30).





