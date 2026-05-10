SV Niedernhausen mit gigantischer Moral,Topspiel geht an VfB Nach Pausen-0:3 rafft sich abstiegsbedrohter Gruppenligist gegen TuRa NIederhöchstadt zu einem Kraftakt auf +++ SG Ra/Ma und die U23 von Biebrich 02 mit Kantersiegen für die Rettung +++ SV Erbenheim verliert 0:6 von Hartmut Steindorf, Philipp Durillo · Heute, 21:22 Uhr · 0 Leser

Nach der Pause alles reingeworfen: Patrick Hammesfahr (l.) und Egzon Sula holen mit dem SV Niedernhausen gegen TuRa Niederhöchstadt um Deniz Krebs nach 0:3 ein 3:3. Foto: Jörg Halisch

Region. Viel Spannung vorne und hinten in der Gruppenliga: Da der SV Niedernhausen nach 0:3-Rückstand mit dem 3:3 gegen den vorherigen Ersten TuRa Niederhöchstadt überraschte, hat nun der VfB Unterliederbach nach dem 2:1-Erfolg im Topspiel über den SC Offheim wieder die besseren Karten im Kampf um den Titel. Nach dem Rückzug des FC Dorndorf und des SV Wallrabenstein sowie dem nunmehr feststehenden Abstieg der Spielvereinigung Eltville streitet nun ein Sextett um zwei mögliche weitere Abstiegsplätze. Während unter diesen Teams die SG Rauenthal/Martinsthal (6:1 im Derby gegen Eltville) und die U23 von Biebrich 02 (8:2 gegen FC Eddersheim II) Kantersiege feierten, blamierte sich der SV Erbenheim beim 0:6 in Wallrabenstein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Heute, 15:30 Uhr VfB Unterliederbach VfB Unterl. SC Offheim Offheim 2 1 Abpfiff Durch den Sieg dürfte feststehen: Aus dem Dreikampf um den Aufstieg ist ein Zweikampf geworden. Nun will es der VfB, der vom Niederhöchstadter Patzer profitierte und wieder Tabellenführer ist, auch durchziehen. Voraussetzung dafür: Am kommenden Sonntag in Niederhöchstadt gibt es keine Niederlage: "Ich bin kein Freund davon, über die Relegation aufzusteigen, warum sollte ich mir den Krimi antun, in dem die Tagesform entscheidet? Das muss nicht sein", sagte Unterliederbachs sportlicher Leiter Patrick Barnes. Der im Duell mit dem starken Aufsteiger einen verdienten Erfolg und eine klare Leistungssteigerung gegenüber der Nullnummer in Kelsterbach aus der Vorwoche sah. "Die Einstellung war von der ersten bis zur letzten Minute überragend", sagte Barnes. Die Gastgeber hatten die Partie im Griff und verteidigten die langen Schläge des Torhüters Raphael Lauxs sowie die zweiten Bälle souverän. Kurz vor der Pause drückte David Rodriguez eine Flanke von Justin Matthews ins Netz, nach der Pause traf Gentian Latifi, als Marco Silveira flankte. Nach einem Standard traf Johannes Moog zum Anschluss per Kopfball-Abstauber. "Dann war bei Offheim nochmal Euphorie da, aber es war deren einzige Chance im Spiel", sagte Barnes. Tore: 1:0 Rodriguez (45.), 2:0 G. Latifi (56.), 2:1 Moog (77.) Heute, 15:00 Uhr SV Niedernhausen SV Niedernhs TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst 3 3 Abpfiff Nach schwachem ersten Durchgang konnten die Gastgeber im zweiten Abschnitt den Schalter umlegen: „Daran hatten Alessandro Eberhardt und Finn Birkner einen wesentlichen Anteil“, lobte Stephan Mohr die beiden zur Pause Eingewechselten. Die Heimelf zeigte tolle Moral: „Der Punkt kann noch Gold wert sein. Nun müssen wir die gute Stimmung in die letzten Spiele mitnehmen,“ versprüht Mohr wieder Optimismus. Für TuRa war es ein herber Dämpfer, im kommenden Showdown um die Meisterschaft braucht es nun einen Sieg gegen Unterliederbach. Doch weiterhin hat Niederhöchstadt den Titel in der eigenen Hand. Tore: 0:1 Nocht (14.), 0:2 Starnz (31.), 0:3 Krebs (36.), 1:3 Krabler (56.), 2:3 Gurok (73.), 3:3 Pedraza (83.).

Wenn man das Resultat als Maßstab nimmt, hat der Trainerwechsel bei den Platzherren noch nicht viel bewirkt. „In Sachen Einstellung haben wir jedoch einen großen Schritt nach vorne gemacht und wurden unter Wert geschlagen“, sah Amir Kadiric eine deutliche Reaktion seines Teams. Diedenbergen erspielte sich eine Vielzahl guter Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am starken Gästekeeper. Tore: 0:1 Hamdaoui (7.), 0:2 Miyazawa (34.), 0:3 Khalili (74.), 0:4 Pfeifer (78.).

Eddersheim machte aus zwei Möglichkeiten zwei Treffer, ging dann nach dem 4:2 mit fliegenden Fahnen unter. Die Biebricher Youngster, diesmal mit vier Jungens aus der A1, kombinierten prima, hätten auch zweistellig gewinnen können. Oskar Lenk setzte mit einem Dreierpack Zeichen. Biebrichs Coach Volkan Zer war hochzufrieden, hat nun eine Pokalrunde ausgerufen: „Das war der Sieg im Achtelfinale, wir müssen die drei nächsten Finalspiele alle gewinnen, nur dann werden wir sicher drin bleiben.“ Tore: 1:0, 3:1 Ürel (16., 34.), 1:1 Neumann (24.), 2:1, 5:2 Stegmaier (32., 65.), 3:2 Christ (56.), 4:2, 6:2, 8:2 Lenk (60., 66., 75.), 7:2 Pangop (74.).

Die Gäste hatten sich im Derby viel vorgenommen, haderten dann in der Anfangsphase mit dem Schiedsrichter: „Beim 1:1 hat er ein klares Tor wieder kassiert, die Rote Karte gegen Max Hauser war zudem nicht berechtigt“, fand Sven Klärner. Das passierte schon in der 18.Minute, 20 Minuten später folgte Mohamed Abd Ali mit Gelb-Rot. Mit zwei Mann Unterzahl hielt Eltville gut dagegen, kam aber nur durch Marlon Klärners Elfmetertreffer zu Torehren. Rauenthals Daniel Schadel war mit seiner Elf hochzufrieden: „Wir waren sehr angespannt, haben aber in dem hitzigen Spiel eine starke Teamleistung gezeigt“, sieht er diesen Sieg nur als ersten Schritt. Tore: 1:0 Hess (10.), 2:0 Ceranski (18.), 3:0, 6:1 Steinmetz (29., 90.), 4:0 Sievers (66.), 5:0 Herzau (69.) 5:1 Klärner (83.). Bitter für SV Erbenheim

„Hätten wir diese starke Mannschaftsleistung immer gezeigt, würden wir im Mittelfeld stehen“, empfand Dirk Hünerbein dagegen die Vorstellung der Gäste als desolat. „Wir wollen uns nicht rausreden: Nach den drei schnellen Toren sind wir eingebrochen und haben zu wenig gemacht“, räumte Erbenheims Kevin Bähren ein. Er verwies jedoch auf sein allerletztes Aufgebot, in dem der 42-jährige Reservespieler Rachid Kachoudi seinen Einstand im Gruppenligateam feierte und Torwart Hicham Boukraa endlich wieder mitwirken konnte. Tore: 1:0, 2:0 Kadi (6., 10.), 3:0 Akin 22.), 4:0, 6:0 Jaschinger (39., 71.), 5:0 Hünerbein (55.).

Beide Teams spielten voll auf Sieg, schenkten sich nichts und boten den Zuschauern das volle Programm. „Über ein Unentschieden hätte sich Nied nicht beschweren können“, bilanzierte TSV-Sprecher Patrick Engelmann. TSV-Torwart Benjamin Rick hatte keinen guten Tag, sah zudem nach einem Disput Gelb-Rot /76.), Ersatzkeeper Patrick Pignone hielt dann den Kasten sauber. Die Alemannia hat ihren vierten Rang nach dem Dorndorfer Rückzug fast sicher und ist drittbeste Rückrundenmannschaft. "Eine runde Sache, die Stimmung ist derzeit sehr gut. Nun wollen wir auch die letzten Spiele positiv gestalten", sagt Nieds Trainer Steffen Kaschel. Der Alemannia-Kader bleibt zusammen, gezielte Transfers sollen die Nieder verstärken. Positiv außerdem: Winterzugang Alexander Hien, einst im Regionalliga-Team der Frankfurter Eintracht, hat sein Bleiben signalisiert. Tore: 1:0, 4:3 Choukairi (3., 61.), 1:1, 4:4 Weimer (11., 65.), 2:1 Ayad (28.), 2:2 Hörrmann (30.), 3:2 Wittenberg (42.), 3:3 Schönleber (47.), 5:4 Ullrich (67.).





