SV Niederbexbach gewinnt Stadtderby am Gründonnerstag

Nichts zu holen gab es für die SG Bexbach am Gründonnerstag beim Stadtderby „Auf der Platte“ in Niederbexbach. In einer intensiven Partie bei Dauerregen konnten sich die Gastgeber mit 4:2 (3:1) durchsetzen. Der Sieg der „Malzochsen“ war zwar verdient, doch agierten die Gäste beim Eigentor von Leon Ruffing und beim letzten Treffer des SVN sehr unglücklich. Hinzu kommt noch der verschossene Strafstoß kurz nach der Pause.

Schon wer die Niederbexbacher Akteure beim Warmmachen vor dem Spiel beobachtete dem viel auf, dass die Spieler heute besonders „heiß“ waren. Dies zeigten sie auch sofort nach Spielbeginn, denn nach einer Balleroberung erzielte Marc Weber bereits in der 2. Minute mit dem ersten Angriff den 1:0 Führungstreffer.