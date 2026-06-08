SV Niederbachem stellt die Weichen für die Zukunft

Durch den Rückzug der ersten Mannschaft aus der Bezirksliga Staffel 2 während der Winterpause der Saison 2025/2026 sowie den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A Bonn und den Verbleib der dritten Mannschaft in der Kreisliga D ergaben sich für den Verein unterschiedliche Möglichkeiten der Mannschaftsmeldung für die kommende Spielzeit.



Nach intensiven Beratungen haben Vorstand und sportliche Leitung beschlossen, die bestehende Struktur des Seniorenbereichs gezielt weiterzuentwickeln. Der SV Niederbachem wird daher in der Saison 2026/2027 mit drei Seniorenmannschaften an den Start gehen:

- 1. Mannschaft in der Kreisliga A Bonn

- 2. Mannschaft in der Kreisliga B Bonn

- 3. Mannschaft in der Kreisliga D Bonn



Die bisherige zweite Mannschaft übernimmt dabei das Spielrecht der zurückgezogenen ersten Mannschaft und wird künftig als erste Mannschaft in der Kreisliga A Bonn antreten. Der Verein hat eine entsprechende Verzichtserklärung am heutigen Montag form- und fristgerecht dem Kreis-Spielausschuss des Fußballkreises Bonn übersendet. Der SV Niederbachem verzichtet also freiwillig auf sein sportliches Anrecht zwei Mannschaften in die Kreisliga A Bonn zu melden.



Die Bekanntgabe dieser Entscheidung erfolgt bewusst erst nach Abschluss des letzten Spieltags der Saison 2025/2026. Der Verein wollte damit sicherstellen, dass zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf den sportlichen Wettbewerb oder die Tabellenkonstellationen genommen wird. Entsprechend wird die bisherige zweite Mannschaft nachträglich ans Tabellenende der Kreisliga A Bonn gesetzt und steigt freiwillig in die Kreisliga B ab.



Ausschlaggebend für diesen Schritt ist die langfristige sportliche Perspektive des Vereins. Die sportliche Leitung um Philipp Fritzen hat in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet, zahlreiche junge und entwicklungsfähige Spieler für den SV Niederbachem zu gewinnen. Diese Neuzugänge sollen künftig behutsam an den Seniorenfußball herangeführt werden und erhalten in der Kreisliga B optimale Rahmenbedingungen, um Spielpraxis zu sammeln und sich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus ermöglicht diese Entscheidung die gezielte und qualitativ hochwertige Integration mehrerer Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Seniorenbereich. Gleichzeitig wird eine wichtige Grundlage geschaffen, um auch den Nachwuchsspielern der aktuellen U19 im Sommer 2027 einen erfolgreichen Übergang in den Herrenbereich zu eröffnen und die nachhaltige Entwicklung des Vereins zu fördern.



Der Verein freut sich, dass bereits frühzeitig die personellen Voraussetzungen für dieses Projekt geschaffen werden konnten. Sowohl die Besetzung des Trainerteams als auch die Zusammenstellung eines ausreichend großen und leistungsfähigen Kaders sind erfolgreich abgeschlossen worden.



Mit der neuen Struktur verfolgt der SV Niederbachem das Ziel, seinen Spielern eine nachhaltige sportliche Heimat auf unterschiedlichen Leistungsniveaus anzubieten und gleichzeitig die Entwicklung eigener sowie neu hinzugewonnener Talente bestmöglich zu fördern.



Der SV Niederbachem blickt mit großer Vorfreude auf die Saison 2026/2027 und bedankt sich bei allen Mitgliedern, Spielern, Trainern, Sponsoren und Unterstützern für ihr Vertrauen und ihr Engagement.



Kontakt für die Presse: Marc Plaetrich (01521-9459173)