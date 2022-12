Der 4:3-Erfolg ermöglicht dem SV Niederbachem einen Sprung in der Tabelle. – Foto: Elmar Cüpper

SV Niederbachem springt aus der Abstiegszone Bezirksliga, Staffel 4: Dem SV Niederbachem gelingt in Unterzahl der Lucky-Punch. Das 4:3 hat deutliche Auswirkungen auf die Tabellensituation des SV.

Der SV Niederbachem muss wegen seiner verspäteten Einordnung in die Bezirksliga Spiele nachholen. Da liegt es in der Natur der Sache, dass sich die Tabelle schlechter liest, als es eigentlich gerade um das Team steht. Was die Lesbarkeit der Tabelle angeht, hat der SVN am Sonntag einen großen Schritt gemacht.

Elfmeter in der Nachspielzeit Niederbachem muss im Vergleich zu allen anderen Bezirksligisten noch nachsitzen und darf erst nach dem 18. Dezember in die Winterpause. Die erste Extra-Einheit stand am Sonntag an, als Germania Eicherscheid in Bonn zu Gast war. Das Spiel begann ausgeglichen, erste Torannäherungen gab es auf beiden Seiten - das erste Tor fiel nach einer halben Stunde. Yassin Krings brachte die Gäste in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte die Germania dann sogar die Möglichkeit per Elfmeter auf 2:0 zu erhöhen - Tim Wilden vergab allerdings, sodass es mit einer knappen Gäste-Führung in die Pause ging.

Was Wilden liegen ließ, holte Pascal Strauch keine zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff nach: Der 24-Jährige erhöhte auf 2:0. In der Folge schaltete sich auch der SV ins Geschehen ein. Alexander Preloznik verkürzte auf 1:2 (49.). In der 56. Minute startete das Spiel dann im Grunde neu, als Niederbachem durch ein Eigentor der Gäste ausglich. Der SV wollte es jetzt wissen und ging durch Jean-Pierre Schilling erstmals in Führung (67.).