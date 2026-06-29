SV Newroz Hildesheim weist Rückzugsgerüchte zurück Der Landesliga-Absteiger stellt Weichen für den Neustart von FD · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Nach dem Abstieg aus der Landesliga Hannover hat der SV Newroz Hildesheim Spekulationen über einen möglichen Rückzug seiner ersten Herrenmannschaft entschieden zurückgewiesen. In einer Stellungnahme machte der Verein deutlich, dass die kursierenden Gerüchte über eine Abmeldung vom Spielbetrieb unbegründet seien und stattdessen an einem sportlichen Neustart gearbeitet werde.

Die vergangene Saison endete für den SV Newroz auf dem 14. Tabellenplatz. Mit 28 Punkten aus 32 Spielen musste die Mannschaft den Gang in die Bezirksliga antreten. Der Verein bezeichnete den Abstieg als schmerzhaft, betonte jedoch zugleich, dass dieser kein Anlass sei, den Spielbetrieb einzustellen. Dass es in den vergangenen Wochen vergleichsweise ruhig um den Klub geworden war, führt der Verein auf personelle Veränderungen in der Führungsebene zurück. Gleichzeitig sei die Zeit genutzt worden, um die Vereinsphilosophie neu auszurichten. Nach außen habe dies zwar den Eindruck eines Stillstands vermittelt, hinter den Kulissen sei jedoch intensiv an den Planungen für die kommende Saison gearbeitet worden.

Durch die internen Veränderungen begann auch die Kaderplanung später als ursprünglich vorgesehen. Nach Angaben des Vereins laufen die Gespräche mit Spielern inzwischen auf Hochtouren. In den kommenden Tagen sollen sowohl Vertragsverlängerungen als auch mehrere Neuzugänge bekannt gegeben werden. Eine zentrale Personalentscheidung ist bereits gefallen: Slavik Siabandov übernimmt das Traineramt beim SV Newroz Hildesheim. Der neue Cheftrainer sieht trotz der schwierigen Ausgangslage gute Perspektiven. Ziel sei es, gemeinsam mit einer jungen Führungsstruktur eine neue Mannschaft aufzubauen. Aktuell führe er zahlreiche Gespräche mit potenziellen Spielern und arbeite daran, den Kader gezielt zu verstärken. Zwar sei die Vorbereitung auf die neue Saison zeitlich anspruchsvoll, dennoch zeigte sich Siabandov überzeugt, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen zu können.