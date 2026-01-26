SV Newroz Hildesheim vor schwieriger Rückrunde

Die Winterpause fällt beim SV Newroz überschaubar aus. „Pause bis 12. Januar“, sagt Siabandov knapp. Besondere Maßnahmen oder gezielte Teambuilding-Elemente sind in der Vorbereitung nicht vorgesehen. Der Fokus liegt vielmehr darauf, die Mannschaft schnellstmöglich wieder in den Trainingsbetrieb zu bringen, um für die entscheidende Rückrunde gewappnet zu sein. Deutliche Kritik am bisherigen Saisonverlauf Mit Blick auf die bisherige Saison fällt das Urteil des Sportvorstands unmissverständlich aus. Das Abschneiden seiner Mannschaft bewertet Siabandov schlicht als „ganz schlecht“. Auch auf die Frage, was besser funktioniert habe als möglicherweise erwartet, folgt eine klare Antwort: „Nichts.“

Die Zahlen unterstreichen diese Einschätzung. In 15 Spielen gelangen dem SV Newroz lediglich vier Siege bei einem Unentschieden und zehn Niederlagen. Besonders problematisch ist die Tordifferenz von 13:29. Offensivprobleme als zentrales Thema Ein Hauptgrund für die schwierige Lage liegt laut Siabandov im Angriff. Auf die Frage nach den Problemfeldern innerhalb der Mannschaft antwortet er kurz und präzise: „Sturm.“ Mit nur 13 erzielten Treffern stellt Newroz eine der schwächsten Offensiven der Liga, was sich im Tabellenbild deutlich widerspiegelt.