SV Newroz Hildesheim verpflichtet Torwarttalent Braun

Nächster Schritt nach erfolgreicher Jugendzeit

Braun stand zuletzt im Tor der A-Jugend-Landesligamannschaft des JFC Kaspel 09 und sammelte dort wertvolle Erfahrung auf hohem Nachwuchsniveau. Mit dem Wechsel zu Newroz wagt er nun bewusst den Schritt in den Herrenbereich, um sich sportlich weiterzuentwickeln und an das Tempo sowie die körperlichen Anforderungen des Erwachsenenfußballs zu gewöhnen.

Beim SV Newroz Hildesheim soll Braun zunächst hinter und gemeinsam mit Stammkeeper Antonio Brandt aufgebaut werden. Der junge Torhüter wird als Ersatztorwart eingeplant, soll jedoch bereits in der Rückrunde Spielpraxis sammeln. Hintergrund ist, dass die etatmäßige Nummer eins weiterhin die Freigabe für Einsätze in der Icon League erhält und somit nicht durchgehend zur Verfügung steht.