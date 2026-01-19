SV Newroz Hildesheim verpflichtet Torwarttalent Braun

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Newroz Hildesheim setzt seinen Kurs auf nachhaltige Kaderplanung fort und hat mit der Verpflichtung von Leo Giovanni Braun ein weiteres Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt. Der erst 18 Jahre alte Torhüter wechselt vom JFC Kaspel 09 an die Innerste und gilt als vielversprechendes Talent für die kommenden Jahre.
Nächster Schritt nach erfolgreicher Jugendzeit
Braun stand zuletzt im Tor der A-Jugend-Landesligamannschaft des JFC Kaspel 09 und sammelte dort wertvolle Erfahrung auf hohem Nachwuchsniveau. Mit dem Wechsel zu Newroz wagt er nun bewusst den Schritt in den Herrenbereich, um sich sportlich weiterzuentwickeln und an das Tempo sowie die körperlichen Anforderungen des Erwachsenenfußballs zu gewöhnen.
Beim SV Newroz Hildesheim soll Braun zunächst hinter und gemeinsam mit Stammkeeper Antonio Brandt aufgebaut werden. Der junge Torhüter wird als Ersatztorwart eingeplant, soll jedoch bereits in der Rückrunde Spielpraxis sammeln. Hintergrund ist, dass die etatmäßige Nummer eins weiterhin die Freigabe für Einsätze in der Icon League erhält und somit nicht durchgehend zur Verfügung steht.
Physische Stärke und modernes Spielprofil
Mit einer Körpergröße von 1,93 Metern, Beidfüßigkeit und einem modernen Torwartspiel bringt Braun wichtige Voraussetzungen für das Anforderungsprofil des Vereins mit. Seine Präsenz im Strafraum sowie seine fußballerischen Fähigkeiten passen laut Vereinsverantwortlichen gut zum Spielstil des „Schwarzen Balletts“.
Langfristige Perspektive für den Verein
Der SV Newroz Hildesheim plant über die aktuelle Saison hinaus mit dem jungen Keeper und setzt auf seine kontinuierliche Entwicklung. Die Verantwortlichen sehen in Braun nicht nur einen sportlichen Zugewinn, sondern auch einen verlässlichen Charakter für die Mannschaft.
Mit der Verpflichtung des Nachwuchstorwarts unterstreicht der Verein seinen Anspruch, junge Talente gezielt zu fördern und nachhaltig in die erste Mannschaft zu integrieren. Für Leo Giovanni Braun beginnt damit ein neues Kapitel – mit der Aussicht auf wertvolle Erfahrungen und weitere Entwicklungsschritte im Herrenfußball.