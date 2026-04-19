SV Newroz Hildesheim verpflichtet Sebastian Franz als neuen Trainer Der Landesligist reagiert nach dem Rücktritt von Adem Cabuk und setzt langfristig auf einen neuen Coach. von SN · Heute, 09:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Newroz Hildesheim hat die Nachfolge auf der Trainerposition geregelt und mit Sebastian Franz einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Der junge, zugleich aber bereits erfahrene Coach tritt die Nachfolge von Adem Cabuk an und soll die Mannschaft unabhängig vom Saisonverlauf langfristig führen.

Cabuk hatte nach der Niederlage gegen den HSC BW Schwalbe Tündern aus privaten Gründen um die Auflösung seines Amtes gebeten. Obwohl die Verantwortlichen ursprünglich geplant hatten, die laufende Saison gemeinsam zu Ende zu führen, entsprach der Verein dem Wunsch des Trainers. Nach eigenen Angaben sieht der SV Newroz Hildesheim in Sebastian Franz die passende Lösung für die Zukunft. Nach intensiven Gesprächen ist der Verein überzeugt, mit ihm den richtigen Trainer gefunden zu haben, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und nachhaltig zu formen.

Franz sammelte seine ersten Erfahrungen als Trainer beim VfL Nordstemmen, wo er sowohl im Jugend- als auch im Herrenbereich tätig war. Anschließend arbeitete er beim TSV Pattensen, wo er eine erfolgreiche Entwicklung nahm und den Verein bis in die Oberliga führte. In der aktuellen sportlichen Situation setzt der Landesligist auf neue Impulse und eine klare Führung. Gerade im Abstiegskampf sieht der Verein Stabilität, Leidenschaft und Zusammenhalt als entscheidende Faktoren und verbindet diese Eigenschaften mit dem neuen Trainer.