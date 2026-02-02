SV Newroz Hildesheim verpflichtet Alban Shabani

– Foto: Verein

Der SV Newroz Hildesheim hat sich in der Landesliga Hannover mit Alban Shabani verstärkt. Der 34 Jahre alte Offensivspieler lief zuletzt für Iraklis Hellas auf und war zuvor beim 1. FC Wunstorf aktiv.

Shabani bringt große Erfahrung aus der Landesliga mit. In insgesamt 88 Pflichtspielen in dieser Spielklasse erzielte er 52 Tore. Die Liga kennt er durch seine bisherigen Stationen sehr gut, ebenso zahlreiche Mannschaften und deren Spielweisen.

Mit dem Wechsel nach Hildesheim soll Shabani mit Toren und Vorlagen zum sportlichen Erfolg beitragen. Ziel ist der Klassenerhalt mit dem SV Newroz Hildesheim. Zugleich äußerte er den Wunsch, dass auch sein ehemaliger Verein Iraklis Hellas den Ligaverbleib schafft. Der Wechsel sei keine Entscheidung gegen den bisherigen Klub gewesen, vielmehr blickt Shabani dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück.